Quand l'activité plaisir en entreprise devient utile pour le territoire

Finis les sorties en canoë, les pique-niques à la mer ou à la campagne et les traditionnels déjeuners entre partenaires. La tendance, en Nouvelle-Aquitaine en 2021, c'est plutôt le ramassage des déchets sur la plage entre collaborateurs d'une même entreprise ! Le 8 juin, 60 salariés d'Enedis ont consacré leur matinée à nettoyer une plage du Porge en Gironde. Le 9 juin, des collaborateurs du Crédit agricole d'Aquitaine ont ramassé des déchets sur la plage du Truc Vert à Lège-Cap-Ferret. L'équipe Prelys Courtage du Pays basque s'est quant à elle prêté au jeu le 13 juin à Anglet, tandis qu'Oxbow a fermé son siège de Mérignac une demi-journée fin mai, le temps de louer un bus et de prendre la route de Lacanau pour faire un grand nettoyage de plage. Bilan : les collaborateurs d'Oxbow ont rempli une dizaine de sacs de déchets, tandis que ceux de Prelys, sont repartis d'Anglet avec 500 mégots de cigarettes.

Donner du sens

Avec le Covid, les activités qui permettent de renforcer l'esprit d'équipe en entreprise auraient-elles donc pris une nouvelle teinte ? Oui, à en croire Martine Roquet, responsable développement coopératif et communication au Crédit agricole d'Aquitaine, pour qui "l'idée est désormais de donner du sens aux journées de convivialité organisées tous les ans." L'activité plaisir sera donc désormais aussi utile pour le territoire. "Le covid a poussé à définir un horizon pour l'après", témoigne, pour sa part, Christine Theillac, en charge de la communication web chez Prelys Courtage 2.0. Un après qui sera, en l'occurrence, plus vert.

"Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Oxbow avait donné une priorité au volet social. La deuxième étape consiste à travailler sur la partie environnementale. La RSE a bien deux pieds qui font la même longueur et donc pas de teambuilding sans une action sociétale ou environnementale", assure Julien Fuentes, responsable RSE pour Oxbow.

Lire aussi 6 mnOxbow change de propriétaire pour prendre la vague du développement

Tryptique gagnant

En réalité, c'est surtout un tryptique gagnant "bon pour le business, bon pour le bien-être, bon pour la planète" que les entreprises mettent en avant, pour reprendre l'expression de Christine Theillac. L'entreprise avait ainsi sondé ses partenaires sur plusieurs thématiques notamment sur la question des enjeux RSE. "Leur retour a été très positif, la plupart précisant qu'ils accepteraient volontiers de participer dans l'année à trois ou quatre évènements qui ne seraient pas du business pur." Ce triptyque Martine Roquet y adhère aussi : "Si nous menons ce type d'opération, c'est à 33% pour la politique RSE, à 33% par envie de se retrouver et à 33 % pour être utile pour le territoire", avoue-t-elle.

Mais si ces opérations sont l'occasion de "démontrer que les gestes simples sont importants", comme le précise Julien Fuentes, le ramassage des déchets sur la plage ne serait qu'anecdotique au regard de ce qui se joue dans l'entreprise. Une "green team" constitué d'une personne par service a ainsi été mise en place au sein d'Oxbow pour échanger autour de la transition, définir les priorités et constituer un calendrier pour planifier ce qui est réalisable à court, moyen ou long terme. "Nous travaillons dans l'ombre depuis quelques mois pour transformer toute l'entreprise et devenir une marque encore plus éco-responsable. Nous revoyons notamment la quasi intégralité de nos matières premières", reconnait Julien Fuentes qui dévoile à La Tribune qu'Oxbow a commencé à rapatrier de la production en Europe et en France. Les premières collections made in France et Europe sortiront bientôt.

Lire aussi 10 mnComment décarboner son activité économique ? Mode d'emploi avec EthicDrinks

L'impulsion de la direction

Ce qui ressort, c'est aussi d'adhésion des collaborateurs pour participer à des actions ayant du sens. "1.600 personnes du Crédit agricole d'Aquitaine ont participé à une soixantaine d'actions organisées à l'occasion de notre journée d'engagement sociétal le 9 juin qui avait pour thème le tri et le recyclage", rappelle, à titre d'exemple, Martine Roquet. Sans l'impulsion de la direction, la dynamique ne serait toutefois pas la même. "J'ai beau être responsable RSE depuis trois ans, je n'avais ni les moyens ni les outils. L'arrivée, il y a un an, d'une nouvelle direction avec une forte sensibilité RSE change la donne", témoigne Julien Fuentes. Même discours du côté de Martine Roquet : "Le nouveau directeur général pousse pour plus d'utilité dans les actions."

Lire aussi 5 mnEt si la crise boostait enfin la qualité de vie au travail ?

Les opérations menées au printemps par ces quelques entreprises devraient donc être pérennisées. Oxbow envisage un nouveau nettoyage de plage à l'automne. La règle, chez Prelys, consistera à organiser une action chaque trimestre. Le Crédit aqgricole d'Aquitaine réfléchit, pour sa part, à s'inscrire dans les actions mises en place par les communes. "Cela leur permettrait de renforcer leurs actions, et nous d'être plus utiles à la commune", explique Martine Roquet qui reconnait que parfois le même type d'action était organisé à une ou plusieurs semaines d'intervalle.

Objectif donc, davantage travailler en amont avec les communes pour mieux se coordonner. Oxbow devrait, quant à elle, se concerter avec les sociétés voisines de son siège social à Mérignac. "Certaines ont adhéré au concept et pourraient nous rejoindre sur ce type d'événement", explique Julien Fuentes qui encourage d'ailleurs ce genre d'initiative. "Ce n'est pas si compliqué. Si la commune donne son accord, c'est le principal."

Lire aussi 14 mnHelloAsso : "Il y a un modèle alternatif à la logique purement économique"