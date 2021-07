Économie, apprentissage, ESS : les quinze délégations du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Huit femmes et sept hommes ont été désignés aux postes de vice-présidents d'Alain Rousset par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ce vendredi 2 juillet.

Parmi les figures marquantes, Andréa Brouille, jusque-là 1ere vice-présidente en charge des finances, prend le portefeuille stratégique du développement économique et de l'innovation mais aussi de la RSE. L'orientation professionnelle et l'éducation restent à Jean-Louis Nembrini tandis que Karine Desroses, nouvelle élue et présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Vienne, pilotera la formation professionnelle et l'apprentissage. Le 4e vice-président est aussi un nouvel élu avec Guillaume Riou, agriculteur dans les Deux-Sèvres, et ancien président de la Fédération nationale de l'agriculture biologique (Fnab). Il sera responsable de la transition écologique, environnementale et la biodiversité.

Françoise Jeanson conserve la santé en y ajoutant la démarche "One Health" et Renaud Lagrave garde les mobilités avec le dossier sensible du prolongement au Sud de la ligne à grande vitesse. Jusque-là responsable du Sraddet (schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires), Laurence Rouède, adjointe au maire de Libourne et directrice de la campagne victorieuse d'Alain Rousset, est en charge de l'aménagement du territoire et des politiques contractuelles. Elle préside également l'établissement public foncier régional. Une nouvelle élue de Lot-et-Garonne, Maud Caruhel prend le portefeuille de l'économie sociale et solidaire. Elle est depuis 2015, directrice de Solincité, une structure d'insertion par l'activité économique basée à Escassefort, et succède à Olivier Duforestel. Enfin, le poste clef des finances revient à Sandrine Derville qui cède le portefeuille du tourisme à son collègue Philippe Nauche

Voici la liste complète des quinze vice-présidents :

1ere vice-présidente : Andréa Brouille, en charge du développement économique, de l'innovation et de l'accompagnement de la RSE des entreprises

2e vice-président : Jean-Louis Nembrini, en charge de l'orientation et de l'éducation

3e vice-présidente : Karine Desroses, en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage

4e vice-président : Guillaume Riou, en charge de la transition écologique, environnementale et de la biodiversité

5e vice-présidente : Françoise Jeanson, en charge de la santé

6e vice-président : Philippe Nauche, en charge du tourisme et de l'économie territoriale

7e vice-présidente : Sandrine Derville, en charge des finances et de l'administration régionale

8e vice-président : Renaud Lagrave, en charge des mobilités

9e vice-présidente : Laurence Rouède, en charge de l'aménagement du territoire et des politiques contractuelles

10e vice-président : Gérard Blanchard, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche

11e vice-présidente : Catherine La Dune, en charge du handicap et de la lutte contre les discriminations

12e vice-président : Jean-Pierre Raynaud, en charge de l'agriculture et de la transition agroécologique

13e vice-présidente : Maud Caruhel, en charge de l'économie sociale et solidaire

14e vice-président : Philippe Lafrique, en charge du sport et de la vie associative

15e vice-présidente : Charline Claveau, en charge de la culture et des langues régionales

