Eiffage mise sur l'habitat intergénérationnel à Bordeaux Brazza

Le groupe Eiffage immobilier, qui vient de livrer la tour Hypérion à Belcier, continue de construire à Bordeaux, cette fois-ci dans le quartier Brazza, sur la rive droite. Les deux premiers bâtiments de six et sept étages de la résidence InnLove seront livrés fin juin, regroupant chacun 28 et 37 logements. Ils disposent de six terrasses privatives, accessibles depuis certains appartements, offrant une vue imprenable sur la Cité du Vin et le port de Bordeaux. En tout, ils concentreront une vingtaine de logements sociaux. Le dernier bâtiment de 13 étages et 68 appartements, d'une hauteur de 40 mètres, sera quant à lui livré en 2022. Les trois immeubles ont été imaginés avec la collaboration de l'agence Philippon & Kalt ainsi que cabinet d'architecture Leibare & Seigneurin.

Les logements vont du deux au cinq pièces en duplex, pour un prix moyen de 4.800 euros/m2. Parmi ces appartements, iront à des propriétaires occupants tandis que le reste a été vendu à des investisseurs pour être mis en location. La résidence InnLove s'étend sur un espace de 9.700 m2 et le coût de construction avoisinerait les 1.500 €/m2.

Le bâtiment construit par Eiffage, rive droite (crédits : Agence APPA).

Quid du label frugal bordelais ?

Entièrement construite en béton architectonique, dont la teinte claire entend rappeler la pierre blonde de Bordeaux, la nouvelle résidence est censée s'adapter aux nouvelles contraintes imposées à la construction immobilière par la municipalité de Bordeaux.

En effet, le directeur Sud-Ouest d'Eiffage Immobilier, Hervé Lapastoure, avoue que le projet a pris plus de temps en raison de ces contraintes, et a parfois été mis en pause. Toutefois, interrogé sur le label du Bâtiment frugal bordelais porté par la mairie de Bordeaux, il confie que "le projet InnLove est globalement aux normes, sauf concernant le rendu visuel qui montre beaucoup de béton, et non pas une façade végétalisée. A cause de cela, je ne pense pas que nous serons entièrement validés par le label".

L'habitat intergénérationnel : une première en Nouvelle-Aquitaine

Le premier bâtiment de la résidence est conçu pout être un "habitat intergénérationnel", avec la collaboration de l'entreprise de l'économie sociale et solidaire Récipro-Cité. Celle-ci vise à créer du lien entre les habitants de tous âges et s'est associée à Eiffage Immobilier pour porter le projet Cocoon'Ages. Concrètement, le bâtiment est en partie dédié à la coexistence entre habitants du même quartier, avec une cuisine et des espaces de vie communs qui s'étendent sur 93 m2. Un "gestionnaire animateur", c'est-à-dire une personne qui sera sur place pour impulser des activités et les mouvements de partage entre les résidents, aura la mission d'animer le nouvel habitat intergénérationnel.

Certains des appartements disposent d'une terrasse sur le toit (crédits : Agence APPA).

A certains endroits en France, comme à Aubagne (Bouches-du-Rhône), des Cocoons'Ages ont déjà été créés, et semblent porter leurs fruits. "On a vu des choses incroyables qui dépassaient même nos attentes en terme de solidarité entre les habitants et d'initiatives", affirme Maxime Deveaux, chargé d'agence à Récipro-Cité. En Nouvelle-Aquitaine, il s'agit du premier logement de ce type-là créé par Eiffage et s'ajoute aux quelques 1.300 habitats intergénérationnels déjà implantés dans toute la France.

