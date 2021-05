Le Briviste Allard Emballages compte doper sa croissance grâce à l'Espagnol Hinojosa

Dopé par la progression du e-commerce, le cartonnier papetier Allard Emballages a vu son chiffre d'affaires bondir de +3,9 % l'an dernier pour atteindre 86 millions d'euros. Portée par un secteur en forte croissance boosté par le confinement, l'entreprise de 400 salariés ne connaît pas la crise et, après avoir intégrer le 5 janvier le groupe Hinojosa, l'ETI va bénéficier d'un nouvel élan. L'entreprise espagnole va en effet investir 130 millions d'euros dans ces usines sur trois ans pour la digitalisation, l'innovation, l'optimisation énergétique et l'amélioration de la compétitivité. Le groupe n'a dévoilé ni le montant, ni ses projets spécifiques pour son unité corrézienne qui surfe sur un secteur en développement.

"La pandémie a été caractérisée par un changement des habitudes de consommation qui a favorisé le secteur de l'industrie alimentaire, le principal créneau de l'entreprise, et le commerce électronique. Ces deux secteurs ont, à leur tour, augmenté la demande d'emballages et notre activité", explique Allard Emballages. L'acquisition de la PME briviste s'inscrit dans une stratégie d'expansion internationale lancée, l'an dernier, par le groupe familial.

Une gamme d'emballages élargie

Depuis son intégration au groupe ibérique, Allard Emballages peut proposer une gamme plus étendue de packaging en carton ondulé, micro cannelure, carton plat et compact. "Nous profiterons des synergies pour renforcer l'excellence opérationnelle du groupe surtout dans des secteurs comme l'agriculture ou l'alimentation où nous avons une solide expérience et où la proximité géographique et l'assistance technique sont très appréciés par les clients", précise l'entreprise. L'offre concerne des emballages avec une haute qualité d'impression, des solutions de packaging pour des aliments frais ou des étuis à forte valeur ajoutée destinés à la cosmétique, la pharmacie, le secteur du vin et des spiritueux.

Outre le commerce électronique, son objectif principal est de poursuivre sa croissance dans le secteur alimentaire, en particulier dans le secteur agricole. "Nous voulons nous positionner avec le plus large portefeuille d'emballages sur le marché, avec lequel nous pouvons fournir un service global à nos clients dans tous les types d'emballages en carton ambitionne l'entreprise, nos solutions se distinguent par leur durabilité et contribuent également à réduire l'utilisation de plastiques à usage unique."

De nouveaux packaging sont proposés par l'unité corrézienne. (crédits : Hinojosa)

Au niveau environnemental, Allard Emballages a poursuivi son engagement en 2020 en garantissant la provenance du papier utilisé avec la certification FSC qui inclut désormais les certifications FSC Mixed et FSC Recycled. La totalité de ses emballages ont été fabriqués en France et 95 % de ses approvisionnements sont d'origine française.

Fondée en 1928, l'entreprise emploie plus de 400 salariés dans ses quatre usines situées à Compiègne (Oise), Saint Vulbas (Ain) et Aubigné-Racan (Sarthe). Le groupe Hinojoa compte lui plus de 2.300 employés répartis dans 20 usines en France, au Portugal et en Espagne pour un chiffre d'affaires de 430 millions en 2020, en hausse de 3 % sur un an.

