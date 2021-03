Welyb lève 1,1 million d’euros pour accélérer la transition digitale des experts-comptables

Welyb, 14 salariés, vise les 25 collaborateurs à la fin de l'année à Bordeaux. (Crédits : Welyb)

Un an et demi après le lancement de sa plateforme collaborative pour faciliter les échanges entre les cabinets d’experts-comptables et leurs clients, Welyb annonce une levée de fonds de 1,1 million d'euros auprès de Side Capital. La société bordelaise entend recruter une dizaine de collaborateurs d’ici à la fin de l’année : des commerciaux et ingénieurs logiciel.