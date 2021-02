Le projet de centrale solaire à un milliard d’euros fait polémique en Gironde

Après la mise en service en 2015 du plus grand parc photovoltaïque d'Europe à Cestas en Gironde, un projet de plus grande envergure a été annoncé à Saucats, une dizaine de kilomètres plus au sud. Engie et Neoen ont officiellement dévoilé, en janvier, Horizeo : "un projet d'envergure de production d'énergies renouvelables reposant sur un concept inédit de plateforme énergétique bas carbone", selon un communiqué commun.

Dans le détail, ce projet qui créerait une dizaine d'emplois sur place, comprend un parc photovoltaïque d'une puissance d'un gigawatt, pour une production d'électricité équivalente à la consommation annuelle de plus de 600.000 personnes. Plusieurs briques technologiques, alimentées par le parc solaire, viennent ensuite compléter le projet qui prévoit :