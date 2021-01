ACC, l'Airbus des batteries électriques, "vise 10 % du marché européen à horizon 2028/2029"

Olivier Dörr est le directeur industriel d'ACC, l'Airbus des batteries électriques co-créé par Total/Saft et PSA-Opel. (Crédits : ACC)

INTERVIEW. "L'Airbus des batteries", créé par Saft, PSA et Opel pour produire les premières batteries européennes pour voitures électriques, est sur les rails. Le centre de R&D d'Automative Cells Company, implanté près de Bordeaux, est désormais opérationnel et l'usine pilote de Nersac, en Charente, devrait démarrer son activité en septembre. Objectif : engager la phase de production industrielle dès 2022, dans deux Gigafactories dans les Hauts-de-France et en Allemagne. Olivier Dörr, le directeur industriel d'ACC, fait le point sur le calendrier et les défis techniques auxquels fait face ACC.