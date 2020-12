Cybersécurité : la DGSI alerte les entreprises sur les risques liés au cloud

"En recherche d'économies, d'efficacité et de flexibilité dans la gestion de leurs données, les entreprises françaises privilégient de plus en plus l'utilisation des services de cloud computing (1) s'exposant ainsi à des risques de captation de leurs données stratégiques dont la divulgation pourrait porter atteinte à leurs intérêts économiques", écrit la DGSI dans une note dédiée au cloud et à la cybersécurité diffusée fin novembre 2020. "Si le marché du cloud est en croissance continue depuis plusieurs années, son emploi s'est fortement intensifié dans le contexte de la crise sanitaire liée à lutte contre le Covid-19", obligeant notamment de nombreuses entreprises et administrations de toutes tailles à adopter dans l'urgence des solutions de télétravail et/ou de cloud. Technologie indispensable à la transformation numérique, le cloud permet en effet d'accéder à distance, sur Internet, à des ressources informatiques.

