L’Etat et la Région incitent les entreprises à se saisir des opportunités à l’export

La Région Nouvelle-Aquitaine met le paquet depuis quelques années sur l'international, l'objectif étant pour son président, Alain Rousset, de faire de l'export un relais de croissance et de compétitivité pour les PME et ETI régionales. Bien que la crise ait fortement perturbé les relations commerciales internationales, les ambitions restent inchangées. "Il y a d'ailleurs des opportunités à saisir, même aujourd'hui, sans forcément aller trop loin", rappelle ainsi Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'attractivité. Mais pour minimiser les risques et limiter les coûts, l'Etat et la Région ont décidé d'y mettre les moyens. L'idée ? Faire vite, fort et simple.

De nouveaux dispositifs complémentaires

Dans le cadre du plan France Relance, annoncé début septembre, 247 millions d'euros ont ainsi été alloués au commerce extérieur pour répondre aux besoins concrets des entreprises exportatrices, comme de celles qui souhaitent le devenir. Il s'agit de mieux les informer sur les marchés étrangers, de faciliter les activités de prospection export, de soutenir la jeunesse, de renforcer les outils de financement export et de promouvoir la marque France. Dans cette optique, 13 mesures ont été présentées. Parmi elles, figurent notamment :

u n ch èque relance export qui prend en charge jusqu'à 50 % des dépenses d'une prestation d'accompagnement à l'international pour les PME et ETI

u n ch èque relance VIE (volontariat international en entreprise) d'un montant de 5.000 euros pour intégrer un jeune talent et développer un marché à l'international

une assurance prospection adaptée

Il est à noter toutefois que les aides de l'Etat et de la Région sont complémentaires dans leur montant et dans ce qu'elles permettent de financer. Au niveau de la Nouvelle Aquitaine, alors que, jusqu'à présent une entreprise pouvait bénéficier de l'accompagnement 1.2.3 export et d'une subvention régionale (Pass'Export, Cap International et Talent'international), un nouveau dispositif spécifique de prospection à distance des marchés export a été mis en place, à savoir :

une étude personnalisée de priorisation des marchés à l'export ;

l'organisation d'une prospection active à distance avec de futurs partenaires commerciaux.

Pour s'y retrouver dans tous ces dispositifs, une seule porte d'entrée : la Team France Export Nouvelle-Aquitaine. Ce réseau, piloté par la Nouvelle-Aquitaine, rassemble toutes les solutions publiques proposées par la Région, les services de l'Etat, Business France, les chambres de commerce et d'industrie et Bpifrance. C'est le guichet unique de l' export depuis 2018.

La région Nouvelle-Aquitaine vous donne également rendez-vous le 9 décembre aux World Connections 2020, l'évènement dédié aux entreprises exportatrices et celles qui veulent le devenir.

Investir dans la prospection

Car l'export ne s'improvise pas. Pour David Gaudicheau, directeur général de l'entreprise Adopt dont le siège social est basé à Cestas, près de Bordeaux, "l'accompagnement, nécessaire, fait gagner un temps précieux de mise en relation avec les bons interlocuteurs." Cela fait un an et demi que ce fabricant de parfum accélère à l'international, l'objectif étant que le poids de l'export passe de 20 % du chiffre d'affaires à 30 voire 40 % dans les 3 ans. "L'ambition est de passer d'une enseigne française à une marque française à dimension internationale", insiste-il. Pour monter en puissance, il a ainsi bénéficié, en 2018, de deux aides régionales et du soutien de Bpifrance sur son projet de structuration et de déploiement à l'international. Présent à ce jour dans une trentaine de pays, via des corners, des franchises ou la distribution, il en vise bien d'autres encore.

"La crise a entrainé un gros coup de frein au niveau de l'activité, principalement en France, et sans prêt garanti par l'Etat, nous n'aurions probablement pas résisté. En revanche, nous avons profité de cette période pour saisir de nouvelles opportunités à l'international en continuant à investir dans la prospection", explique-t-il. Grâce aux nouvelles aides mises en place, il multiplie donc les missions. "Plutôt que d'avoir un budget de plusieurs dizaines de milliers d'euros pour quatre missions par an, nous allons pouvoir en faire le double. Je ne prends pas ces aides comme une économie mais comme une opportunité", insiste David Gaudicheau.

Adopt, qui va ouvrir en Grande-Bretagne en cette fin d'année, vient ainsi de lancer une mission à distance en Afrique du Sud, tandis que d'autres missions de prospection sont menées en Côte d'Ivoire, en Espagne, en Inde et au Kenya avec l'appui des équipes à l'étranger de Business France/Team France Export. Une demande de chèque relance export est par ailleurs en cours. L'entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 54 millions d'euros entend doubler ce chiffre dans les trois ans.