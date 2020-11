Malgré les outils numériques, des commerçants bordelais inquiets avant les fêtes

Si un certains ont lancé, peaufiné ou amélioré la digitalisation de leur entreprise, celle-ci s'accompagne de problématiques de taille de gestion des outils numériques. Un véritable travail à part entière, "chronophage" selon certains. Un soutien de 500 euros a été mis en place par le gouvernement pour soutenir ces solutions digitales, qui devrait être appuyé par une aide supplémentaire de 1.500 euros de Bordeaux Métropole.

Une réouverture espérée au 1er décembre

Le premier confinement a laissé chez les commerçants des stigmates, celles d'une trésorerie utilisée pour combler les pertes, payer les charges et préparer la réouverture printanière. Ce second volet arrive à une période charnière, celle des fêtes de fin d'année qui promet, habituellement, un chiffre d'affaires conséquent voire vital. "Il y a deux grandes périodes pour les commerçants", explique Ianis Foirier, gérant du concept store Le Puit d'Amour, "Noël et le printemps où les gens commencent à redépenser. Si on ne fait pas Noël, on ne peut pas réinvestir donc on rate l'autre saison, car nous n'aurons plus la trésorerie pour faire nos achats." Le commerçant ajoute que les...