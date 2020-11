Les commerçants de Limoges lancent leur place de marché en ligne "Shop in Limoges"

Avec "Shop in Limoges", une plateforme de vente en ligne ouverte dès ce jeudi 5 novembre, une quarantaine de commerçants de Limoges (Haute-Vienne) ont trouvé la parade pour poursuivre leur activité malgré le confinement qui va les impacter durant plusieurs semaines. L'idée de cette place de marché (marketplace) était dans les cartons depuis le premier confinement mais à la suite de la seconde vague de Covid-19, l'association "Pignon sur Rue 87" a mis les bouchées doubles pour offrir une vitrine virtuelle aux commerces non essentiels fermés et aux autres pour qu'ils écoulent leur stock.

"Cela fait six mois qu'on y travaille avec la développeuse Caroline Fumeron, précise...