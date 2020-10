Transformons la France à Bordeaux le 14 octobre !

La Tribune, qui fête ses 35 ans en 2020, organise une série d'évènements dans toute la France sous la bannière "Transformons la France !". Objectif : mettre en lumière des femmes et des hommes qui bousculent, à leur échelle, nos manières de faire, de penser et de consommer. L'étape bordelaise, qui se tiendra à l'Opéra National de Bordeaux - Grand-Théâtre, le mercredi 14 octobre de 9h30 à 11h45, récompensera six profils issus des milieux économiques et associatifs, du monde de la santé comme des collectivités locales parmi une sélection de 30 femmes et hommes sélectionnés pour l'impact de leur engagement et leur ancrage régional. Lors de cette édition 2020, six catégories de trophées seront récompensées : Alimentation, Santé, Environnement, Relocalisation, Territoires et Initiative solidaire de l'année.

"Transformons la France !" sera aussi l'occasion de suivre l'intervention de Léa Thomassin, la président de l'entreprise HelloAsso, ainsi qu'un dialogue entre l'économiste et essayiste Nicolas Bouzou et le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset.