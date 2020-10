"Le projet territoire zéro chômeur ne doit pas résumer la politique de l'emploi à Bordeaux"

LA TRIBUNE - Le groupe Renouveau Bordeaux, auquel vous appartenez, et le groupe Bordeaux Ensemble soutiennent le projet de la majorité municipale d'une candidature de Bordeaux pour expérimenter le dispositif TZCLD dans le quartier du Grand Parc. Vous avez aussi voté la proposition de loi à l'Assemblée nationale. Pourquoi ?

CATHERINE FABRE - Parce que c'est un beau dispositif qui se donne pour promesse d'arriver à mettre en relation les besoins d'un territoire et les personnes qui y vivent. Ce sont souvent des services pas rentables, et où il n'y a donc pas d'offre dans le secteur marchand, mais qui apportent néanmoins une valeur ajoutée à la société : services à la personne et de proximité, arrosage et entretien, sensibilisation à l'environnement, etc. Ce que propose l'expérimentation c'est de financer ces services et d'embaucher en CDI des demandeurs d'emploi de longue durée. C'est un projet de territoire gagnant-gagnant qui...