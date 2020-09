La Nouvelle-Aquitaine à la manoeuvre pour structurer une filière de fabrications de masques

Dès le 25 mars 2020, la Région Nouvelle-Aquitaine a lancé une plateforme d'échanges entre les industriels du territoire pour coordonner et accroître la production de masques barrière à grande échelle. Au 6 juin dernier, 1.100 entreprises régionales y étaient inscrites dont 650 fournisseurs (industrie, textile, cosmétique, etc.), 350 demandeurs (établissements médico-sociaux, établissements de santé, etc.) et une centaine d'experts. De quoi générer plus de 300 mises en relation et fournir aux services du conseil régional une première base de données pour élaborer une stratégie industrielle régionale à moyen terme de production de masques barrière et autres équipements médicaux.

Lire aussi : Nouvelle-Aquitaine : la formidable mobilisation pour fabriquer masques et visières

Le sujet a été abordé ce lundi 21 septembre lors d'une conférence dédiée à la filière masque organisée au conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. L'enjeu étant la fourniture régulière, à terme, de toutes les entreprises régionales qui le souhaitent soit par le biais de la commande publique, soit par le structuration de réseaux de production-distribution-consommation locaux et régionaux.

Lire aussi : Alain Rousset ambitionne de rapatrier les industries de santé

Des besoins durablement considérables

A ce stade, une certitude : le marché des masques barrière est considérable et s'inscrira malheureusement dans la durée. Une étude de l'Agence pour la diffusion de l'information technologique (Adit) confirme ainsi la prégnance des besoins tant au niveau national que régional. Elle chiffre ainsi à 33 millions en France et 3 millions en Nouvelle-Aquitaine le nombre d'usagers quotidiens de masques barrière (salariés, collégiens, lycéens, étudiants, etc.) de quoi évaluer la demande totale annuelle entre 6,8 et 13,7 milliards d'unités en France et entre 600 millions et 1,2 milliard d'unités en Nouvelle-Aquitaine. La différence d'estimation étant lié à l'hypothèse de base d'utilisation d'un ou de deux masques par jour et par personne. Des chiffres divisés par dix en prenant l'hypothèse de masques lavables réutilisables. Ainsi, par exemple, pour un masque consommé tous les vingt jours, les estimations oscillent entre 340 et 690 millions d'unités en France et 31 et 62 millions en Nouvelle-Aquitaine.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir (crédits : Adit).

Au-delà de ce premier état des lieux, cette matinée a permis des partages d'expériences et la présentation d'un panel de soutiens régionaux aux fabricants : commande publique, accompagnement par ADI (Agence développement innovation Nouvelle-Aquitaine) et appuis financiers de la Région aux projets de R&D et/ou d'investissement, présentation du programme national du CETI (centre européen des textiles innovants) pour des masques 100 % recyclés et recyclables, etc.

Lire aussi : Plaxtil innove en fabriquant du plastique recyclable avec des masques