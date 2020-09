Matinale le 30 septembre : "Management post-confinement : quelles pratiques pour l’avenir ? "

Le management de l'après 11 mai n'aura probablement plus grand-chose à voir avec celui mis en place avant la crise sanitaire. Les valeurs mises en avant lors de cette période, à savoir la confiance et la coopération, vont influencer notre manière de travailler, créant de nouveaux défis pour les entreprises et leurs managers.

Ociane Matmut, en partenariat avec La Tribune, partagera des bonnes pratiques simples à mettre en place pour nourrir vos réflexions.

Quelles pratiques managériales pour demain ? Comment maintenir des relations de confiance et répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs ?

Quels leviers activer pour garantir l'efficacité du travail à distance et retrouver le chemin de l'engagement collectif ?

Quels sont les dispositifs de soutien à mettre en place pour prévenir les risques d'épuisement du dirigeant et des salariés ?

Cette table-ronde se déroulera en présence de :

Marc Ohana, professeur de comportement organisationnel et de ressources humaines à Kedge Business School depuis 2010,

Michael Paetzold, dirigeant d'une entreprise basée à Cadaujac et spécialisée dans la conception de solutions oenotechniques.

Mercredi 30 septembre à partir de 8h30 au siège de la Mutuelle Ociane Matmut - 35, rue Claude Bonnier L'inscription préalable est obligatoire pour pouvoir assister à l'événement. En raison de la crise sanitaire, le nombre de places sera limité et le port du masque obligatoire tout comme le respect des gestes barrières et des distanciations physiques