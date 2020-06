Une TPE sur six pourrait fermer en Nouvelle-Aquitaine

Au total, ce sont 2.010 très petites entreprises (TPE) - structures de moins de 10 salariés - de Nouvelle-Aquitaine qui ont répondu aux questionnaires édités par le Cecogeb. L'étude a été réalisée au mois de mai 2020 et mesure l'impact de la crise économique sur les plus petites structures de 13 secteurs d'activité différents. Le Cecogeb, éditeur de l'étude, est un organisme de gestion et d'entrepreneuriat créé en 1976, qui propose des formations et conduit des enquêtes statistiques. Selon l'étude, 64 % des TPE interrogées ont été contraintes ou ont décidé elles-mêmes de la fermeture de leur établissement pendant le confinement. Un chiffre à corréler avec les 63 % qui qualifient de « fort » l'impact négatif de la crise sur leur activité.

Des aides régionales peu sollicitées

Et pour quelles conséquences sur l'activité ? Si le chiffre d'affaires est en baisse pour 82 % des TPE, il devrait chuter de plus de la moitié en 2020 pour un tiers d'entre elles. Répercussion logique, la plus grosse difficulté affichée concerne les tensions de trésorerie, pour 62 % des répondants. Un facteur qui pourrait causer la disparition de 16 % des TPE néo-aquitaines interrogées, alors que seuls 1 % des dirigeants envisagent - au moment de l'étude - des licenciements. Les interrogés témoignent aussi d'une perte de débouchés commerciaux (21 %) et envisagent un report des investissements (20 %). 3 % des TPE déclarent n'avoir subit aucun changement ; ces entreprises sont principalement issues du secteur de l'alimentaire et de la santé.

Les dispositifs d'aide ont été variés et inégalement utilisés. Avec, tout d'abord, le fonds de solidarité de 1.500 € mis en place par l'État, que 54 % des répondants disent avoir sollicité. 45 % ont également bénéficié d'un report des charges. Le Prêt garanti par l'État n'a été obtenu que par 22 % des TPE, certaines banques demeurant parfois frileuses à prendre les 10 % de risque non-garantis. Du côté des mesures d'urgence mises en place par la Région Nouvelle-Aquitaine, seuls 4 % des interrogés disent y avoir eu recours. Ces dispositifs régionaux concernaient notamment un fonds d'abondement de 20 M€ et un fonds de prêt de 12 M€. Mais alors que 47% des TPE et PME ont bénéficié des mesures de chômage en France partiel durant le confinement, la part tombe à 24% pour les TPE néo-aquitaines.

Lire aussi : Covid-19 : les fonds d'aides aux entreprises...