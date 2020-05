Les Girondins de Bordeaux, en crise, pourraient devenir un enjeu politique

Dès sa nomination à la présidence du Football Club des Girondins de Bordeaux, le 16 décembre dernier, Frédéric Longuépée, représentant du fonds d'investissement King Street Capital, nouveau propriétaire américain du club après l'éviction d'un autre fonds américain, GACP et de Joseph Dagrosa son dirigeant new-yorkais, a montré qu'il avait conscience de l'importance d'avoir des relations apaisées avec les Ultramarines.

Malgré leur appellation, ces supporteurs sortent du lot commun du monde des ultras dans le football professionnel et luttent ouvertement contre le racisme, la xénophobie et l'homophobie quand ces contre-valeurs sont encore mises en avant par de très nombreux fans de foot en Europe. Bien sûr l'affrontement entre les Ultramarines et Frédéric Longuépée ne se joue pas sur ce terrain, mais il touche à l'identité profonde du club que les ultras bordelais accusent le représentant de King Street Capital de fouler aux pieds.

Le maire Nicolas Florian est monté en ligne

" ...De même, le soutien de nos supporteurs et en particulier des Ultras est essentiel. Ces derniers font partie de l'âme du club et sont importants à nos yeux. Ils soutiennent et portent l'équipe dans les bons comme les mauvais moments. Nous restons bien évidemment ouverts au dialogue avec eux", déclarait ainsi le 16 décembre 2019 Frédéric Longuépée, qui sortait d'un premier bras de fer cinglant avec les Ultras.

Cette recherche d'apaisement revendiquée n'a pourtant pas permis d'éteindre un incendie qui a, au contraire, gagné en intensité. Ainsi les Ultras ne veulent pas rouvrir le dialogue avec la direction du club tant que Frédéric Longuépée n'aura pas démissionné et ce dernier menace désormais de les poursuivre en justice. L'affaire a pris une telle ampleur qu'elle risque de s'imposer comme un nouveau sujet dans la campagne pour les Municipales à Bordeaux. Ce qui n'a pas échappé à Nicolas Florian, le maire de Bordeaux, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il était bien décidé à s'expliquer sur ce sujet avec King Street Capital. Mais jusqu'à présent aucun rendez-vous entre les deux parties n'aurait été calé.

Première attaque à fleuret moucheté du candidat écologiste

