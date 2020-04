Au Front : "Le succès des circuits courts alimentaires préfigure la reprise"

Il aura fallu le choc de cette guerre économique pour mettre au premier plan les circuits court de l'alimentation et les rendre indispensable dans un environnement où les sources d'approvisionnement sont incertaines.

Première initiative lancée, cette plateforme solidaire pour producteurs locaux. Initiée en quelques jours fin mars par l'Agence de l'Alimentation de la Région Nouvelle-Aquitaine, l'outil permet une mise en relation entre les producteurs et les consommateurs. Ces derniers sont autant intéressés par le côté pratique de cette offre lorsqu'il y la livraison que par le fait de limiter leur déplacements dans les supermarchés. Un service qui a séduit plus de 50.000 personnes et recense plus d'un millier de producteurs locaux. My Farmers œuvre dans le même sens en mettant en relation producteurs locaux et restaurateurs.

Dans la même idée, l'utilisation des ressources des traiteurs et de restaurants pour proposer des repas aux services des soignants ou aux populations fragilisées. J'ai déjà évoqué ici Bluebee.fr, mais ce type d'initiative se multiplie, avec par exemple le restaurateur bordelais Charlie et Tom, qui veut mobiliser sur sa plateforme les dons pour nourrir ces populations. En Gironde, 21 acteurs de la chaîne alimentaire cosignent ainsi un Plaidoyer pour une alimentation de proximité, dont Expliceat, Le Bocal Local, Supercoop, Ze Drive, Du Vert dans les rouages, l'Agap (association girondine pour une agriculture paysanne), les Possibilistes et bien d'autres.

A l'autre bout de la France, le chef étoilé d'Ajaccio Romuald Royer cuisine seul, chaque matin, des plats adaptés pour des personnes âgées tandis qu'à Lyon, Sophie Brand, des Premières Take Care lance avec Alexia Desporte-Richard, la fondatrice de l'application Popotte Duck, un circuit court de livraison pour les soignants... Nul doute que ces nouveaux circuits, recréés par la volonté de certains, et en dehors des circuits traditionnels, perdureront dans le temps...

Lutte contre le gaspillage alimentaire, équilibre nutritionnel, respect des saisons pour les légumes frais : l'apparition du virus aura aussi fait entendre à tous qu'il existe d'autres manières de consommer, et pas forcément plus onéreuse. La "boboisation" à la portée de tous en quelque sorte, et c'est tant mieux !



La reprise passera aussi par la revalorisation des producteurs locaux, et nous y participons tous en développant ces chaînes solidaires. Une manière de soutenir le terroir.