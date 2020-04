Bordeaux Métropole : les aides aux entreprises et associations en un coup d'oeil

Bordeaux Métropole synthétise les aides disponibles et les critères d'éligibilité pour les entreprises et associations du territoire face au Covid-19. (Crédits : Bordeaux Métropole)

Bordeaux Métropole, Département de la Gironde, Région Nouvelle-Aquitaine, Etat, Finance Active : les plans d'urgence pour venir en aide aux entreprises, professionnels et associations de l'économie bordelaise, girondine et régionale se précisent et se complètent. Pour y voir clair, voici toutes les aides et tous les critères résumés dans deux infographies synthétiques réalisées par les services de Bordeaux Métropole.