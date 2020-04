Au Front : "Mobilisation générale pour Bordeaux et sa Métropole"

Certes la compétence économique est du ressort de la Région, mais cela n'empêche pas Nicolas Florian, maire de Bordeaux, et Patrick Bobet au titre de Bordeaux Métropole, de prendre aussi les armes pour soutenir le tissu économique local.

Après le lancement réussi de "jeparticipe.fr" qui compte plusieurs milliers de bénévoles autour d'une mobilisation sans précédent, la Métropole annonce la lancement d'un fonds de soutien de 10 M€. Dans le viseur, les commerces, hôtels et restaurants qui forment le cœur de l'activité économique de la ville et des communes avoisinantes. Plus de 15.000 TPE qui souffrent de l'arrêt d'activité. Un dispositif parfaitement coordonné avec la Région.

Les citoyens sont aussi mobilisés autour d'un fonds d'urgence pour soutenir les plus faibles. Près de 25.000 euros ont déjà été récoltés en quelques jours.

Nicolas Florian, qui était chargé des finances avant son accession au poste de maire, démontre dans ce contexte tout son savoir faire et l'anticipation des préoccupations économiques. On évoque le gel des loyers pour les entreprises hébergées par la municipalité, ou les redevances des commerces lorsque c'est possible, et le recours massif à la commande publique.

En tout état de cause, l'équipe municipale et de la Métropole a pris à bras le corps le sujet de la protection et de la relance du tissu économique local. C'est dans cet objectif - anticiper la relance de mai-juin - que des annonces sont attendues dans les jours à venir.

L'union sacrée au cœur de la relance, indispensable pour redonner confiance : "ce n'est pas la courbe de croissance qui est importante mais sa dérivée", dit l'adage. Autrement dit, la vitesse d'accélération de la reprise fera toute la différence.