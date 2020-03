Au Front : "L'Union sacrée dans la lutte locale"

Une fois n'est pas coutume, les chroniques du jeudi seront consacrées aux initiatives des réseaux, associatifs ou corps intermédiaires et collectivités locales, et des efforts conjugués qu'ils entreprennent pour répondre aux enjeux de l'économie de guerre.

La mobilisation est totale dans les services de la région Nouvelle Aquitaine, et les centaines d'agents en charge du soutien des filières économiques sont désormais au front pour accompagner, par du financement et de l'écoute, chaque secteur d'activité. Au delà de l'effet d'annonce du déblocage de 50 M€ pour accompagner les mesures gouvernementales, le région Nouvelle-Aquitaine joue à plein sa mission de soutien économique des territoires en imaginant désormais des outils de financement de sortie de crise, pour pérenniser les financements court termes accordés dans les semaines à venir.

Une "Union sacrée" aussi côté Métropole, incluant le Medef, les CCI, les chambres des métiers, représentants de filières et associations. Même si l'impact actuel sur le tourisme est estimé à 150 M€ par mois, les professionnels se projettent sur le retour de la fréquentation cet été. Le vrai sujet du moment est la bataille auprès des assureurs pour faire reconnaître l'état de catastrophe naturelle, permettant aux exploitants de la restauration et de l'hôtellerie de faire fonctionner leurs assurances perte d'exploitation. La Métropole a dors et déjà décidé de suspendre les loyers de tous ses sites et anticipe de coordonner avec la région des actions de relance économique par la commande publique en s'affranchissant des règles des marchés public.

Enfin les associations d'entrepreneurs et d'entreprises (French Tech Bordeaux, Bordeaux Entrepreneurs...), aidés par leur partenaires, diffusent de nombreuses lettres d'information, organisent des webinars ou des échanges informels pour soutenir les hommes et les femmes qui luttent sur le terrain.

Toutes les collectivités sont mobilisées et sont là pour préparer la relance : entrepreneures et entrepreneurs faites levier sur cette mobilisation !



