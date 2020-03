Le club de basket des JSA-BMB lance son salon professionnel à Bordeaux le 22 avril

Le salon sera ouvert à toute entreprise souhaitant échanger sur la dynamique économique du club et de ses partenaires commerciaux. L'équipe professionnelle masculine des JSA-BMB évolue en Nationale 1 (poule A) depuis la saison 2018/2019. C'est la première fois que le club de basket bordelais organise un événement de ce type qui a vocation à s'autofinancer grâce à la vente des stands et aux entrées des visiteurs.

50 exposants attendus

Avec un objectif d'une cinquantaine d'exposants, dont une trentaine déjà signés, le club ne vise pas de secteurs ni de profils particuliers mais s'attend à toucher principalement des TPE et PME bordelaises et régionales, déjà majoritaires au sein du Business club des JSA-BMB, selon Cédric Margariti, membre du conseil d'administration du club.

Le salon sera donc ouvert à tout type d'entreprise, le Business club revendiquant déjà à ce jour 60 partenaires, de secteurs d'activité totalement différents, allant du commerce de proximité à la multinationale. Par le biais de cet événement, le club de basket compte dynamiser son réseau d'adhérents et de partenaires, étendre sa notoriété et sa visibilité dans la métropole et aboutir à de nouvelles adhésions et relations partenariales à l'issue du salon.

