Une Epoque Formidable : retrouvez toutes les conférences en vidéo !

(Crédits : Agence APPA)

Boris Cyrulnik, Isabelle Delannoy, Gilles Boeuf, François Dubet, Christian Streiff, Michel Camdessus et Clara Gaymard : retrouvez en vidéo et en intégralité toutes leurs interventions au forum Une Epoque Formidable organisé par La Tribune, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et France culture, les 4 et 7 février dernier à Bordeaux.