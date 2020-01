Le Rallye des pépites revient à Bordeaux le 4 avril

Depuis 2015, le Rallye des pépites aide ses participants à aller à la rencontre d'entreprises et des métiers variés qu'elles proposent, avec un fort tropisme pour la mixité et l'entrepreneuriat au féminin. Ce jeu de piste ludique s'adresse à des salariés, étudiants, retraités, profils en recherche d'emploi... qui s'intéressent au tissu économique local, réunis en plusieurs équipages de quatre personnes. Les entreprises "pépites" ont, elles, l'occasion de présenter l'éventail des métiers qu'elles abritent, de travailleur leur marque employeur et de faire connaître leurs besoins en matière de recrutement également. Chaque parcours permet aux participants, guidés par une application mobile, de se rendre dans six entreprises "pépites" et de participer à des jeux (quizz, épreuves sportives...). BNP Paribas, la Caisse d'épargne, Dekra, Cultura, Ceva Santé animale, i2S, Mylan, La Poste, Legrand, Leroy Merlin, l'Ordre des avocats, Promobox, Veolia, Thales... seront notamment "entreprises pépites".

Revendiquant son rôle de créateur de liens, l'événement est porté par la société Vous Com'L, hébergée à la pépinière d'entreprises de Talence et codirigée par Ethel Le Bobinnec et Clara Maumont. La présentation de la 6e édition bordelaise, programmée au 4 avril, vient d'avoir lieu au siège régional de la Caisse d'épargne en compagnie de représentants du Détachement Air 204 de Mérignac, qui sera le village de départ et d'arrivée. Cinq circuits - dont un entièrement accessible pour les personnes à mobilité réduite - sillonneront Bordeaux et ses entourages et un sixième sera consacré à Libourne, partant du lycée Max Linder. Nouveauté cette année, un parcours sera dédié à l'apprentissage. Dans le cadre de l'appel à projets "Prépa apprentissage #Démarretastory", lancé par le ministère du Travail, Vous Com'L a été sollicité par l'Afpa sur le projet "Game of jobs". Les entreprises pépites ouvriront donc leurs portes à des apprentis via un circuit qui leur sera consacré.

Près d'un millier de participants sont attendus lors de cette 6e édition bordelaise. Les inscriptions ont débuté le 19 janvier sur http://bordeaux.rallyedespepites.com et s'achèveront le 23 février (24 € TTC par personne, 96 € TTC pour un équipage complet).

D'autres Rallyes des pépites auront lieu en 2020 : Toulouse le 25 avril, Limoges le 16 mai, Châtellerault-Poitiers le 10 octobre et Pau le 28 novembre. D'autres destinations ultérieures sont à l'état de projets : Marseille, Montpellier, Dijon, Brest...