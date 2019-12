Silver économie : quatre entreprises de Nouvelle-Aquitaine distinguées par l'Afnor

Dans un appartement reconstitué par l'Afnor (association française de normalisation) au salon Silver Expo, à Paris, un panel de consommateurs de plus de 60 ans et d'ergonomes ont testé et commenté des produits et services destinés à cette clientèle senior. Parmi les solutions mises à l'épreuve, six ont été sélectionnées pour obtenir le marquage "Approuvé par les seniors" délivré par l'Afnor dont quatre issues de Nouvelle-Aquitaine.

"Quatre de ces nouveaux ambassadeurs du bien vieillir ont été accompagnés par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et ADI, l'Agence de développement et de l'innovation. Cet engagement des pouvoirs publics est un exemple probant de soutien que les entreprises attendent pour réussir à se distinguer sur leurs marchés », salue Muriel Lacroix, déléguée Nouvelle-Aquitaine du groupe Afnor.

Les quatre entreprises régionales distinguées :

Vitalbase (Canéjan, Gironde)

C'est le poids lourd parmi des quatre lauréats. Créée en 2005, Vitalbase n'est plus une startup et a été intégrée à la division santé de la société bordelaise Telecom Design. Elle commercialise une montre et un bracelet connectés pour la détection de chutes des personnes âgées. Forte de 29 M€ de chiffre d'affaires en 2018, elle compte 50 salariés, majoritairement des ingénieurs. Ses objets connectés équipent déjà 860.000 seniors en Europe et l'entreprise a lancé en 2019 une nouvelle montre dédiée aux personnes de plus de 60 ans toujours autonomes et actives, notamment pour du coaching d'activité physique et sportive.

Sunday Box (Bordeaux, Gironde)

Une fois branchée au téléviseur, la Sunday Box permet de recevoir, en temps réel, des photos et des vidéos envoyées par ses proches depuis n'importe quel endroit du monde, via l'application mobile Sunday. Objectif : permettre à des seniors n'utilisant pas de smartphone d'avoir des nouvelles de leur famille. Sunday Box, qui compte dix collaborateurs, ne dévoile pas son chiffre d'affaires mais prévoit d'accentuer ses efforts sur le marché des établissements de santé et pour seniors en 2020 après s'être concentrée jusque-là sur les particuliers. Sa box est déjà déployée dans plus de 1.500 foyers ainsi que dans des maisons de retraite et cliniques.

Ullo (La Rochelle, Charente-Maritime)

Outil de thérapie digitale, Inner Garden est présenté comme un "bac-à-sable sensoriel et interactif permettant de réguler l'anxiété et de réaliser des stimulations sensorielles et cognitives". Cette "expérience sensorielle immersive, poétique et méditative" fondée sur la réalité augmentée est conçue par Ullo, une entreprise issue de travaux de recherches en interactions Homme-machine et interfaces cerveaux-machines de l'Inria Bordeaux. Inner Garden a déjà été testée par 500 personnes dans des structures spécialisées et sera commercialisée début 2020. Ullo compte 8 salariés et a levé 400.000 € en juillet 2019. Ullo fait partie de la délégation régionale qui se rendra au CES de Las Vegas en janvier 2020, notamment pour aborder les marchés américain et canadien.



Parallèlement à ces trois produits "approuvés par les seniors", l'Afnor a également retenu trois services particulièrement pensés pour les seniors dont la société Marguerite, basée à Martillac, en Gironde. Cette entreprise propose un service de conseil en ligne et téléphonique de solutions à domicile. L'équipe, composée d'entrepreneurs sociaux, d'experts en intervention sociale, et d'ergothérapeutes, effectue un diagnostic du domicile et de la situation de vie des personnes âgées pour favoriser autant que possible leur maintien à domicile et/ou identifier les solutions les plus adaptées. Les deux autres entreprises distinguées sont AdVitam (services funéraires en ligne / Paris) et la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes pour son nouveau service de conseil bancaire pour les plus de 60 ans.