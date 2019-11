Scop, Scic : les sociétés coopératives de Nouvelle-Aquitaine au sommaire de La Tribune

"Les PME de Nouvelle-Aquitaine misent sur le modèle coopératif", à la Une de l'hebdomadaire La Tribune ce vendredi 29 novembre 2019. (Crédits : Mikaël Lozano / La Tribune)

Sociétés coopératives, qu'est-ce que ça change vraiment ? L'édition hebdomadaire de La Tribune, disponible en kiosque ce vendredi 29 novembre, consacre plusieurs pages aux sociétés coopératives et participatives (Scop) et d'intérêt collectif (Scic) de l'agglomération bordelaise, de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine. Pourquoi choisir le modèle coopératif ? Qu'est-ce que change le statut de salarié-associé et comment l'appréhender en interne ? Quels retours d'expériences de ceux qui s'y sont essayés ? Réponses et témoignages dans La Tribune.