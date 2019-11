Actual Invest va regrouper 200 salariés sur un site unique au Haillan

Les deux principales entités du holding Actual Invest Group, Actual Systèmes et CIS Valley, poseront donc dans quelques mois leurs valises au sein du parc tertiaire et d'activités Blue Park, sur la commune du Haillan, proche de Bordeaux. Une suite logique puisque les deux entreprises vivent depuis avril 2016 une histoire commune. A cette période, le propriétaire d'Actual Systèmes, Alain Cadot, boucle l'acquisition de la société de services informatiques CIS Valley. Les deux sociétés ont réalisé en 2018 un chiffre d'affaires respectif de 30 et de 37 millions d'euros et emploient à elles deux près de 200 personnes. Actual Systèmes est un grossiste de matériel qui ces dernières années, s'est repositionné comme un concepteur de solutions informatiques complexes à destination des entreprises, principalement des PME. Une évolution permise aussi grâce aux passerelles établies après le rachat de CIS Valley, dont le cœur de métier tourne autour de l'infogérance, de l'hébergement et du cloud computing.

Lire aussi : Alain Cadot dévoile la stratégie commune d'Actual Systèmes et de CIS Valley



Alain Cadot, PDG d'Actual Invest Group, souhaitait regrouper les deux sociétés sur un site unique pour "favoriser les synergies industrielles intra-groupe, permettant de bâtir un solide socle commun pour l'avenir". Son choix s'est finalement porté sur Blue Park au Haillan. La conception du bâtiment, nommé Connect'Hive, s'est réalisée en partenariat avec Nexity et BNP Paribas Real Estate Bordeaux. Actual Invest Group sera locataire unique. Nexity en est le propriétaire après avoir signé en septembre dernier une Vefa avec Midi 2i, foncière créée il y a quatre mois et filiale de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes. Clin d'œil de l'histoire : jusqu'en 2016, c'était justement cette même Caisse d'épargne qui était actionnaire majoritaire de CIS Valley, avant la revente à Alain Cadot. Le bâtiment lui-même est un immeuble en R+4 de 2.560 m2 de bureaux dont la livraison est programmée pour septembre 2020.

Lire aussi : Numérique : Web100T et CIS Valley s'attaquent ensemble au marché national de la santé