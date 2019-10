Alienor Partners conseille la reprise du groupe Expedial par ses cadres dirigeants

Le cabinet d'ingénierie financière bordelais Alienor Partners, cofondé et codirigé par Laurence d'Halleine et Brice Thébaud, annonce avoir conseillé avec succès une importante opération de MBO (management buy-out) ou rachat d'entreprise par le management. Il s'agit en l'occurrence de la reprise par leurs cadres dirigeants, Ludwig Lefebvre, Philippe Rospars, Michael Bolen et Béatrice Camourieu, des société SBA et Colitel.

Ces deux entreprises constituent l'ensemble des activités du groupe girondin Expedial, à Floirac, qui réalise un chiffre d'affaires global de près de 20 M€. Le siège social de Services bagages aéroportuaires (SBA), spécialiste des litiges concernant les bagages perdus, endommagés (ex-Skyroad/SBA racheté par Colitel en 2016), se trouve à Roissy-Charles-de-Gaulle. Tandis que celui de Colitel, spécialiste de la messagerie, qui intervient dans l'acheminement de colis urgent, la logistique critique, est resté à Floirac où l'entreprise est née. Les cadres dirigeants au cœur de ce MBO sont ceux qui ont redéfini la stratégie du groupe au cours de ces dernières années, qu'il s'agisse des process métiers ou de l'informatisation.

Le Clermontois Sofimac Régions en 1e ligne

A l'issue de cette opération, le groupe Expedial est rebaptisé Air Road Logistics & Baggage Solutions, avec pour président Ludwig Lefevbvre. Alienor Partners souligne que cette opération menée en cinq mois a suscité de nombreuses marques d'intérêt de la part d'investisseurs et de banquiers. Le montage du MBO, piloté du côté des repreneurs par Alienor Partners, a pu se dénouer financièrement en particulier grâce à l'intervention de Sofimac Régions. Cette société de gestion indépendante (450 M€ d'actifs investis dans plus de 200 entreprises, 750 M€ sous gestion) agréée par l'AMF (Autorité des marchés financiers), dont le siège se trouve à Clermont-Ferrand, en région Auvergne-Rhône-Alpes, intervient en capital développement, transmission, capital risque et fonds de retournement.

Les banques n'ont pas été en reste puisque la Banque Populaire Atlantique a assuré la syndication du pool Banque Populaire-LCL-Caisse d'Epargne pour assurer le financement de la dette, dont le montant n'a pas été dévoilé.

"Alienor Partners nous a parfaitement accompagnés en gérant l'intégralité des composantes de ce type d'opération dans un temps particulièrement contraint. Nous avons choisi Sofimac car nous avons apprécié la réactivité de l'équipe, sa capacité à comprendre les enjeux de notre métier avec une vision commune de notre stratégie de développement", observe en substance Ludwig Lefebvre.

Le nouveau groupe se prépare notamment à réaliser des opérations de croissance externe pour accélérer son développement "sur des marchés connexes ou complémentaires" et est en négociation avec trois cibles potentielles.