Ingeliance s'offre PSI et ses 100 salariés pour se déployer dans le Sud-Est de la France

"Cette opération de croissance externe représente une belle opportunité pour Ingeliance, car elle nous apporte des complémentarités géographiques, métiers et clients", explique Jean-François Clédel, le président d'Ingeliance, qui vient de formaliser le rachat de l'entreprise PSI (Panda services industries, 100 salariés, 7,4 M€ de chiffre d'affaires en 2018) ce mardi 24 septembre. Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé, permet en effet à Ingeliance, déjà présente dans le grand Ouest de la France, ainsi qu'à Toulouse et au Havre, de s'implanter dans le Sud-Est, où PSI compte des agences à Aix-en-Provence et Grenoble, ainsi qu'à Paris et au Havre. "Cette PME en pleine croissance dispose d'un management dynamique et de compétences fortes. Des synergies commerciales, techniques et managériales seront mises en œuvre afin que ce rapprochement profite aux deux entités", ajoute le dirigeant qui préside également la CCI de Nouvelle-Aquitaine.

Informatique industrielle, automatismes, instrumentation

Cette société d'ingénierie, qui emploie 650 personnes dans treize agences pour 38 M€ de chiffre d'affaires en 2018, a engagé depuis plusieurs mois une stratégie de rachats ciblés d'entreprises françaises en visant une complémentarité en termes de compétences et de géographique : "Les cibles privilégiées seront implantées principalement sur la moitié Est de la France et interviendront dans les secteurs de l'énergie, des transports terrestres et de l'industrie de process (chimie, pharmacie, pétrole et gaz)", détaillait ainsi Jean-François Clédel à La Tribune dès l'an dernier.



Active dans les domaines de la pharmacie, de la chimie, du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de l'environnement et de la métallurgie et du nucléaire, PSI répond à ces critères tant géographiques que sectoriels. La société est spécialisée depuis dix ans dans les domaines de l'informatique industrielle, des automatismes et de l'électricité/instrumentation, accompagnant ses clients dans la modernisation de leurs usines, la mise en conformité de leurs installations ou la construction de nouvelles unités de production. PSI compte parmi ses clients des entreprises telles que Pierre Guerin, Sanofi, Arkema, LyondelleBasell, Total, Ineo ou Arcelor Mital.

Objectif : 100 M€ de chiffre d'affaires et 1.200 salariés en 2024

De son côté, installée à Mérignac depuis sa création en 1996, Ingeliance couvre déjà les secteurs du naval, de l'aéronautique et du spatial, de la défense, de l'énergie et de l'environnement, notamment auprès d'Ariane Group, Naval Group, Dassault Aviation ou Safran. Elle dispose également d'implantations à Singapour, à Madagascar et en Australie où elle vient de créer une coentreprise avec l'ingénieriste australien Memko dans le sillage du contrat à 32 Md€ décroché par Naval Group pour la fourniture de douze sous-marins océaniques à la marine Australienne.

Le nouvel ensemble constitué d'Ingeliance et PSI devrait dépasser les 52 M€ de chiffre d'affaires consolidé en 2019 et entend doubler ce volume pour atteindre 100 M€ à l'horizon 2024 et environ 1.200 salariés contre 750 actuellement. Pour l'heure, le nom de la société PSI est maintenu tout comme Laurent Poncet, le fondateur, qui est conforté au poste de directeur.