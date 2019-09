Un millier d'emplois proposés le 19 septembre à Bordeaux

A la veille d'entrer dans sa 9e édition, le Forum Emploi des métiers du commerce et de l'artisanat conserve sa philosophie : pousser à la rencontre entre les candidats et les entreprises commerciales. L'événement se tiendra de 10h à 17 h sur les allées de Tourny à Bordeaux jeudi 19 septembre. Les organisateurs, Pôle Emploi, l'association La Ronde des quartiers et la mairie de Bordeaux, annoncent un total de 1.000 postes proposés en CDI et en CDD et plus de 30 entreprises participantes, dont Nike, Truffaut, Bistro Régent, l'Atelier d'Amaya, Auchan, Cadiot-Badie, Hasnaa Chocolats grands crus, Jardin des fleurs, Ikea, La Halle, Starbucks Coffee... Commerce de détail, grande distribution, métiers de bouche, hôtellerie-restauration, logistique et tertiaire seront représentés.

L'événement proposera également un espace emploi et handicap, proposant conseil et offres avec Pôle Emploi et Cap Emploi. Des conférences thématiques seront également organisées :

10h30 Le handicap dans les métiers du commerce et de la logistique

Cap Emploi - Pôle Emploi - DRH Auchan Mériadeck

11h30 L'emploi des seniors

Agirc Arrco Bordeaux

12h30 Les métiers de l'ombre dans le commerce

Pôle Emploi

13h30 Les métiers du commerce à l'international

Espace Mobilité internationale

13h30 L'emploi pour les jeunes

Mission locale de Bordeaux - Pôle Emploi

13h30 E-réputation, codes et comportements

Maison de l'Emploi - Pôle Emploi - Experts de l'e-réputation - DRH

Entrée libre. Les organisateurs préconisent de venir muni de plusieurs CV