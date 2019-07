Fabricant de l'Efferalgan, du Dafalgan... UPSA intègre le groupe japonais Taisho

Fondée à Agen en 1935, UPSA est devenu au fil des années un spécialiste de la lutte contre la douleur, l'état grippal, la qualité du sommeil... Employant plus de 1.300 personnes à Agen, ce qui en fait le principal employeur privé du Lot-et-Garonne, le fabricant de l'emblématique Dafalgan change de pavillon ce lundi 1er juillet, quittant le giron américain de Bristol-Myers-Squibb pour devenir filiale de Taisho. Ce groupe japonais, qui œuvre principalement dans l'automédication ou "médication familiale", leader dans son pays et n°8 mondial de son secteur, a mis 1,4 milliard d'euros sur la table dans le cadre de l'opération. Il a aussi garanti un maintien des effectifs pour les trois prochaines années. Quant à l'américain BMS, il inscrit, dans un communiqué, "cette cession dans une stratégie de simplification et de réalignement" de son portefeuille de produits "afin de faire face à l'évolution de ses activités et aux besoins futurs de son pipeline en constante évolution".

Taisho met ainsi la main sur des laboratoires reconnus pour quelques best-sellers : Efferalgan, Dafalgan, Fervex entre autres. UPSA devient une de ses filiales. Taisho voit ici l'occasion de mettre un pied sur un marché européen qu'il maîtrise encore mal. Que se passera-t-il maintenant pour Upsa ? BMS n'en faisait plus une de ses priorités stratégiques, favorisant le développement de traitements anti-cancer. Taisho est inconnu en Europe mais l'investissement est suffisamment significatif (plus de la moitié de son chiffre d'affaires annuel) pour laisser entendre qu'il ne s'agit pas d'une passage. Le groupe japonais devra convaincre les salariés et relancer la société agenaise. Cette dernière, selon les spécialistes, est aujourd'hui distancée par Sanofi mais a le potentiel pour faire meilleure figure, à condition de lui redonner un nouvel élan.

Un nouveau comité de direction fait essentiellement de fidèles de BMS et d'UPSA

UPSA "conserve son statut de société, son nom de marque, sa culture, ses 1500 collaborateurs, ses marques phares (Efferalgan®, Dafalgan®, Fervex®, Donormyl® notamment) fabriquées en France sur son site industriel d'Agen d'où sont exportés des médicaments vers 60 pays dans le monde", précise-t-elle dans un autre communiqué centré sur le renforcement de son comité de direction. "Afin de réussir la transformation d'UPSA, un nouveau comité de direction est constitué ; il est composé de huit membres dont cinq faisaient déjà partis de l'équipe UPSA, leurs missions évoluent", poursuit la société. Le directeur général d'UPSA Global reste à la tête de l'entreprise et devient président. "De nouvelles opportunités s'offrent ainsi à UPSA pour renforcer le développement de nos marques en France et à l'International, et de notre pôle industriel d'Agen", affirme-t-il.

La direction générale sera assurée par un trio : Thierry Lhuillier, aussi nommé directeur des opérations, Olivier Poirieux, en charge des affaires scientifiques, et Fabrice Dal-Mas, directeur UPSA France. Tous sont aux manettes au sein d'UPSA ou de BMS depuis plusieurs années. Anne Cohen-Aloro devient directrice de la stratégie et de l'innovation. L'élargissement du comité de direction fait de la place pour deux autres dirigeants de BMS : Sandrine Tribouillier est nommée secrétaire général, Laure Lechertier directrice de l'accès aux marchés, des affaires publiques et de la responsabilité sociétale d'entreprise. Enfin, Tristan Saladin rejoint Upsa en tant que directeur des ressources humaines en provenance du groupe italien Chiesi.