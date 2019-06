Le tourisme de Nouvelle-Aquitaine en pleine mutation, au sommaire de l'Edition Bordeaux de La Tribune

En forte progression, le tourisme pèse 16 milliards d'euros en Nouvelle-Aquitaine. La filière est engagée dans une profonde mutation de son socle d'hébergements, ce qui a un impact direct sur la nature de sa clientèle. Quels sont les mécanismes à l'œuvre ? Quelle est la stratégie de la filière pour faire venir les touristes dans la région ? Quel est le palmarès des sites les plus visités ? Pourquoi la région est-elle un bastion du naturisme ? Le tourisme de masse est-il un mythe ou un début de réalité ? Ces questions seront abordées dans un dossier spécial qui s'intéresse également au raz-de-marée des locations de gré à gré via des plateformes numériques, que Bordeaux souhaite encadrer alors que des territoires ruraux cherchent à les attirer. Enfin, la rédaction s'est intéressée à la vague observée dans le renouvellement ou la création d'infrastructures touristiques, culturelles et de divertissement.

L'hebdomadaire est diffusé à partir du vendredi 28 juin chez les marchands de journaux.

