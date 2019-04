Orange : Patricia Goriaux nommé directrice du grand sud-ouest

Orange déploie une nouvelle organisation pour ses équipes en France qui se traduit par le rattachement de la Nouvelle-Aquitaine à la direction Occitanie sous la dénomination grand sud-ouest. C'est donc Patricia Goriaux, 54 ans, actuelle directrice d'Orange Occitanie qui devient directrice de cette nouvelle entité. Elle sera responsable de la performance économique, sociale et sociétale d'Orange sur ces 25 départements qui comptent 13.000 salariés. La nouvelle organisation territoriale mise en place par Orange France aboutit à cinq directions régionales en métropole et deux dans les départements et territoires d'Outre-mer.

Titulaire d'un diplôme d'expert-comptable de l'IAE de Rennes, Patricia Goriaux est entrée chez Orange en 1997 comme directrice du contrôle de gestion à Paris. Elle est ensuite passée par Montpellier, Bordeaux (directrice de projet et manager de centre de relation clients) et Aix-en-Provence (directrice service client sud-est) puis Toulouse comme directrice Orange sud depuis mars 2016.