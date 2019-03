Les Editions Féret et sa bible du vin vont se renforcer dans le numérique

Fondées en 1812, les Editions Féret seraient la plus ancienne maison d'édition en France. Une vénérable dame dont l'activité d'éditions de livres ne suffit pour autant pas à garantir sa pérennité. L'arrivée de nouveaux actionnaires via la holding Amoleen Invest, pilotée par le Bordelais Stéphane Zittoun, a pour objectif de la redynamiser considérablement. La société, qui emploie actuellement cinq personnes et qui édite le guide mondialement connu "Bordeaux et ses vins", va accélérer sa présence en ligne. "Le changement d'actionnaires va lui permettre de prendre ce virage. Le projet de reprise est de perpétuer l'activité historique et les valeurs de la maison Féret, tout en projetant l'activité dans un avenir numérique global", résume Stéphane Zittoun, qui reste aux commandes de l'éditeur d'outils webmarketing NP6. L'entrepreneur dit avoir été "attiré par la noblesse du sujet : le livre, l'Histoire, le vin et Bordeaux" et compte capitaliser sur son expérience d'Internet pour ce tournant stratégique, sans pour autant malmener ce qui a bâti la solide réputation de la maison d'édition. "Les Editions Féret comptent plus de 200 titres au catalogue. L'objectif est d'augmenter la notoriété et la commercialisation en utilisant plusieurs supports web." L'entreprise va parallèlement embaucher un directeur marketing dans un premier et un commercial par la suite.

La figure de proue des Editions Féret est l'ouvrage "Bordeaux et ses vins", dont la première édition remonte à 1850. Opus après opus, le livre, frôlant les 2.000 pages, est devenu une véritable bible pour les professionnels et les amateurs éclairés. Il recense de manière exhaustive l'ensemble des châteaux, propriétaires et négociants de Gironde. "Le portage sur le web ne peut pas être une simple numérisation des pages, promet Stéphane Zittoun. Nous cherchons à offrir de nouveaux services en ligne à la Place de Bordeaux. L'idée n'est pas d'en faire un moteur comparatif des vins mais plutôt un Wikipédia. Le web nous permettra de proposer plus de détails et de nous ouvrir à des propriétés viticoles de taille plus modeste puisque nous ne serons plus limités en nombre de pages. Ce virage va débuter dès cette année pour une prochaine édition, la 20e, qui sera hybride papier et web, prévue en 2021."