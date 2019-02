Mobilités : CEB rachète le forum Electric Road

Electric Road s'adresse aux collectivités, industriels, équipementiers, producteurs et distributeurs d'énergie, constructeurs... qui s'intéressent à l'innovation dans la mobilité électrique. "Si cette mobilité est encore un marché de niche, elle représente un important vecteur de croissance avec potentiellement la création de dizaines de milliers d'emplois pour le secteur industriel et le développement des infrastructures", relève Congrès et Expositions de Bordeaux, qui a donc racheté le forum pour un montant non communiqué. CEB promet "un format salon / congrès enrichi" du 14 au 16 novembre 2019. "Nous avons pour ambition d'inscrire durablement cet événement dans l'agenda du territoire, et de le rendre incontournable pour les filières mobilité et énergie. Avec une implantation à Bordeaux, nous allons renforcer son rayonnement à l'échelle nationale et internationale", précise Eric Dulong, président de CEB, dans le communiqué qui dévoile l'opération. Electric Road était jusqu'à présent porté par l'association du même nom. L'édition 2018 du congrès avait eu lieu à Nantes.

Electric Road poursuit un double objectif : contribuer à la réflexion globale autour des mobilités électriques et proposer des solutions concrètes aux participants. L'événement est "conçu comme un forum de réflexion, d'expertise et de retours d'expériences sur la thématique de la mobilité électrique. Il a vocation à éclairer les donneurs d'ordre et soutenir l'émergence d'une filière régionale à fort potentiel. Electric Road proposera une exposition de savoir-faire et d'innovations, ainsi que des workshops et des ateliers avec des experts de la mobilité sur des thématiques variées et complémentaires : le véhicule connecté et autonome, les transports révolutionnaires, l'hydrogène, le stockage de l'énergie et la gestion du réseau, le rôle des nouveaux entrants tels qu'Uber, Amazon, Google..." ajoute CEB. L'événement aborde plusieurs axes : les infrastructures de charge, le transport de personnes ou de fret, la mutation de la mobilité privée...

Fondateur du salon il y a cinq ans, Jean Patrick Teyssaire en restera le président d'honneur et se tiendra aux côtés de CEB pendant les quatre prochaines années. CEB qui enrichit ici son offre de développeur et coproducteur d'événements (Jumping international, Foire internationale de Bordeaux, Salons Vivons, Vinitech-Sifel, Aquibat...).