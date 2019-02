Mixité et emplois de demain : Profession'L revient à Bordeaux les 4 et 5 avril 2019

Recrutement, formation, création d'entreprise et accompagnement individuel : ce sont les quatre leviers activés par le salon Professionn'L pour faciliter les trajectoires de reconversion professionnelle des femmes. L'évènement, créé en 2013 par deux Bordelaises, Valentine Bardinet et Séverine Valette, a attiré l'an dernier près de 3.000 participantes à Bordeaux. Le concept a depuis été décliné à Lille, Lyon, Nantes et Poitiers si bien que les organisatrices revendiquent 22.000 visiteuses depuis la création.

Pour cette 7e édition bordelaise, qui se tiendra jeudi 4 et vendredi 5 avril 2019, toujours dans les salons de l'Hôtel de ville de Bordeaux, Profession'L met l'accent sur l'emploi et les formations de demain. Avec la fondation The Adecco Group, le salon lance une structure dédiée, baptisée le Lab RH, pour amorcer des réflexions et des échanges sur le rôle de la mixité professionnelle, notamment dans les filières majoritairement masculines, et sur les contours des emplois et des formations de demain.

Conférences, tables rondes, ateliers et job dating seront toujours au programme tout au long des deux jours du salon.

