MaTransfonum, un forum le 7 février et une nouvelle plateforme

C'est un rendez-vous économique désormais bien inscrit dans le paysage régional. Organisé par ADI Nouvelle-Aquitaine avec le soutien du Conseil régional, le forum MaTransfonum connaîtra sa 4e édition le jeudi 7 février prochain. Elle a permis de sensibiliser lors des deux dernières éditions plus de 2.000 entreprises à la transformation numérique et poursuivra cette mission à l'occasion d'un événement étoffé.

"La révolution numérique bouleverse les codes, notamment pour les entreprises industrielles et de service. Le sujet va bien au-delà du sujet des outils digitaux, il est centré sur les usages et les attentes des clients. Et même le BtoB n'échappe pas à ce mouvement de fond. Cette transformation, il ne faut pas la subir, il faut la préparer. D'autant plus que les études tendent à montrer que les entreprises les plus matures en matière de transformation numérique enregistrent une croissance six fois supérieures aux autres. Notre mission est donc de la démocratiser le plus possible", avance Landry Barrand, nommé directeur général d'ADI Nouvelle-Aquitaine en septembre dernier.

L'agence opère sur le sujet à travers deux modes d'intervention : un accompagnement individuel et spécifique, au même titre qu'elle le fait sur d'autres thèmes comme le design et la levée de fonds, et le forum MaTransfonum qui lui permet de toucher des entreprises à grande échelle. L'édition 2019 optera pour un nouveau modèle : passage sur une journée complète, fin du multiplexe sur plusieurs sites au profit d'une véritable "tournée" qui verra passer le forum par Guéret, Pau et Niort au premier semestre.

"MaTransfonum proposera une réunion de l'écosystème assez complète avec pour objectif de démystifier et sensibiliser. Les témoignages d'entrepreneurs, pour certains très avancés dans la transformation numérique de leur entreprise, pour d'autres beaucoup moins mais qui ont malgré tout eu le « déclic », doit permettre aux visiteurs de toucher du doigt le sujet, et idéalement de leur donner envie de franchir le pas", illustre Antoine Chotard, organisateur de l'événement au Rocher de Palmer à Cenon, et chef de projet Transformation numérique au sein d'ADI.

Le 7 février, 32 experts seront mobilisés pour délivrer aux visiteurs des diagnostics flash gratuits, évaluant les besoins et dressant les contours d'une stratégie digitale potentielle. Plusieurs plénières et ateliers thématiques figurent également au programme, avec la participation d'acteurs tels que le Club Commerce Connecté, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie (UIMM)... Autre nouveauté, le forum se prolongera par un afterwork autour de la digitalisation du secteur de l'événementiel. Les organisateurs d'événements lauréats de l'appel à manifestations d'intérêt Event Tech (Reggae Sun Ska, Fest'Arts, Carnaval des deux rives...) présenteront ainsi leurs innovations.

Une plateforme lancée à l'occasion

ADI Nouvelle-Aquitaine profitera de l'événement pour lancer un nouvel outil, unique en France : une plateforme web qui permettra à ses utilisateurs de qualifier leur niveau de maturité numérique et leurs ambitions, puis grâce à un algorithme, de leur proposer des experts adaptés aux besoins identifiés.