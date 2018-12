[Dossiers 2018] Quand la mobilité prend de nouveaux virages

(Crédits : Agence APPA)

Apparition de trottinettes, vélos et scooters en free-floating, piétonnisation définitive du pont de pierre et création d'un syndicat mixte régional des mobilités : l'année 2018 a constitué un basculement en matière de déplacements urbains et interurbains sur fond de circulation automobile toujours plus difficile et de transports publics saturés. Dans ce contexte, les projets d'avenir ne manquent pas : du "métropolitrain" au prolongement de la LGV vers Toulouse en passant par les projets de téléphériques et les drones pour franchir la Garonne.