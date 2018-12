Les 10 articles les plus lus sur La Tribune Bordeaux en 2018

Depuis le mois de février, l'entreprise Yugo déploie ses scooters électriques en libre service dans les rues de Bordeaux. Dès le mois de janvier, La Tribune vous annonçait leur arrivée. Preuve de l'intérêt pour cette nouvelle offre de mobilité, cet article est le plus lu de l'année 2018.

Wanted Community, groupe d'entraide entre particuliers fondé par trois Bordelais, s'approche du million de membre sur le réseau social Facebook. Cette communauté a reçu, fin septembre, une dotation d'un million de dollars de la part de la plateforme américaine pour l'aider à grandir. Une performance impressionnante qui se hisse sur la deuxième marche de ce classement.

Notre rendez-vous annuel consacré aux entreprises qui recrutent dans l'agglomération bordelaise a, à nouveau, fait le plein de lecteurs et complète le podium 2018. 100 entreprises y annonçaient un total de 7.026 intentions d'embauches. La bonne nouvelle est que l'édition 2019 se tiendra le 29 janvier prochain avec déjà plus de 8.000 intentions d'embauches recensées.

La Tribune a fait un point complet en octobre dernier sur les dynamiques du marché immobilier à Bordeaux Métropole. Ni flambée, ni retournement, le marché local tend vers la consolidation à des niveaux de prix très élevés qui progressent encore de 11 % sur l'ensemble de l'année. Un marché qui n'est pas sans conséquences pour la grande majorité des ménages. Le rôle des maires, mais aussi des promoteurs, de la démographie et des plateformes telles que Airbnb ont aussi été interrogés.

Débarquées à Bordeaux le 26 septembre, les trottinettes électriques en libre service de la startup californienne Lime sont reparties quelques semaines plus tard, le temps de trouver un modus operandi avec la Métropole. Ce qui n'empêche pas son concurrent Wind d'être toujours sur les trottoirs bordelais. Ces nouveaux services urbains, à l'instar des vélos en free floating, interrogent en effet les relations entre le public et le privé et l'utilisation de l'espace public.

La ligne à grand vitesse qui positionne Bordeaux à 2h de Paris a fêté son 1er anniversaire en juin dernier. L'occasion de dresser un bilan provisoire de sa rentabilité et de son impact sur l'agglomération bordelaise, sur le reste de la région Nouvelle-Aquitaine et sur les entreprises. Pour la suite, la LGV vers Dax et Toulouse reste encore hypothétique.

La hausse des prix constatée à Bordeaux fait tache d'huile et se répand, avec quelques mois de décalages, vers les communes voisines. Mérignac, Pessac mais aussi Bègles ou le Bouscat sont concernées.

Dès le mois de février dernier, Indigo Weel a déployé ses vélos en libre-service dans les rues de Bordeaux. Vélos, scooter, voitures, trottinettes électriques : le free floating a été un des marqueurs de 2018. Néanmoins, un vélo Indigo Weel sur deux a été volé à Bordeaux au cours des premiers mois d'exploitation.

Les arrivées d'entreprises du numérique à Bordeaux se sont enchaînées à un rythme mensuel en 2018, mais celle de Deezer a probablement été l'une des plus marquantes pour l'écosystème local. La plateforme musicale devrait y employer une quarantaine de personnes à terme.

Depuis plusieurs années le port de Bordeaux connaît des difficultés et la décision en juillet de la compagnie MSC de ne plus faire transiter ses marchandises par Bordeaux est un véritable coup dur. Plus récemment, une médiation a abouti favorablement entre la CGT et la direction du Grand port maritime de Bordeaux. Trois emplois étaient dans la balance, avec aussi des enjeux structurels de plus long terme, comme la viabilité de BOP, la nouvelle société publique portuaire chargée d'assurer le chargement et le déchargement des bateaux. La potentielle régionalisation de l'infrastructure est aussi dans toutes les têtes.