Services numériques : Groupe Ténor vise une équipe de 30 personnes à Bordeaux d'ici 3 ans

Après Skale5/Neoxia il y a dix jours, c'est au tour du Groupe Ténor de s'implanter à Bordeaux Métropole, densifiant ainsi encore un peu plus un marché des entreprises de services numériques (ESN) déjà particulièrement tendu localement. Le groupe, dont le siège est à Serris (Yvelines), emploie 163 salariés et est déjà présent à Paris, Nantes, Marne-la-Vallée, Besançon et Lyon ainsi qu'en Espagne et en Suisse. "Nous avons des clients dans la région bordelaise et en Nouvelle-Aquitaine et notre implantation à Bordeaux est donc stratégique et logique pour nos activités", note Nathalie Robert, la responsable marketing et communication d'un groupe qui chapeaute en réalité quatre sociétés - Armide, SNO, Coronis et Aulide - et appuie notamment son développement sur des opérations de croissance externe.

Le Groupe Ténor met ainsi en avant son offre globale de prestations de services numériques pour les PME, PMI et ETI : intégration de de solutions métiers, édition de solutions applicatives, gestion d'infrastructures cloud et réalisation de sites internet vitrines et marchands. La société pilotée par Nizar Alachbili, président, et Maxime Voirin, président exécutif, vise ainsi un chiffre d'affaires consolidé de 23 M€ en 2018 (+188 % par rapport aux 8 M€ de l'exercice 2017) et annonce un objectif de 30 M€ l'an prochain (+30 %) et de 50 M€ à l'horizon 2021. Un plan de croissance ambitieux qui sera nourri par d'autres acquisitions notamment en Espagne.

Huit recrutements en cours

C'est à Bègles, boulevard Jean-Jacques Bosc, à deux pas de la Cité numérique, que l'ESN a implanté son équipe bordelaise menée par Vivian Apesteguy, qui est également nommé directeur général du groupe et directeur administratif et financier. Le nouveau venu prévoit d'y constituer une équipe d'une douzaine de personnes d'ici fin 2019 pour atteindre 25 à 30 salariés dans les trois ans. Huit recrutements sont déjà lancés : chefs de projet, ingénieurs, développeurs et des profils de direction. Le Groupe Ténor met en effet en avant une organisation décentralisée avec un large recours aux outils de télétravail et de visioconférence. "L'organisation est souple et des dirigeants peuvent tout à fait être installés ailleurs qu'au siège et participer à distance à toutes les réunions nécessaires", assure Nathalie Robert, qui est, elle-même, localisée à Langon (Gironde).

Et pour convaincre et fidéliser les meilleurs profils, le groupe mise sur deux aspects : ses fortes perspectives de développement et son positionnement technologique. "Notre force c'est d'avoir pris en compte les principales évolutions technologiques des cinq prochaines années pour pouvoir aborder nos clients et futurs clients avec des modules différents et dotés notamment de beaucoup d'intelligence artificielle", avance Nathalie Robert. L'IA est ainsi l'une des technologies de demain identifiées par le Groupe Ténor, aux côtés du cloud et du cloud hybride, des études analytiques de données et de l'internet des objets.