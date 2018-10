Les trottinettes électriques Lime suspendues à Bordeaux

La voisine du Sud aurait-elle fait des émules ? La mairie de Toulouse vient d'interdire l'activité de la société américaine Lime dans ses rues, trois jours à peine après le déploiement de trottinettes électriques en libre service. Une décision rapide et ferme qui a peut-être inspirée la Ville et la Métropole de Bordeaux. Car pour mémoire, Lime avait bien discuté avec les services bordelais avant son arrivée. Il leur avait été demandé un peu de patience, le temps qu'un cadre vienne réglementer ce nouveau type de mobilité douce. Le fait que les trottinettes puissent rouler sur les trottoirs, à des vitesses dépassant les 20 km/h, mais aussi plus largement l'absence de charte de bonne conduite, la possibilité de laisser les engins n'importe où dans la rue... posent problème aux collectivités. Mais Lime était passée outre la demande des services communaux et avait démarré sans attendre son service, le 26 septembre, officiellement "pour une période de test". La Ville avait alors râlé par la voix de son maire Alain Juppé, mais n'avait pas imposé de suspension de service, contrairement à Toulouse qui avait montré les muscles. Visiblement, les discussions "à la bordelaise" auront conduit à une solution moins abrupte mais dont la finalité reste la même.

En attente d'un cadre

Ce matin, Lime a annoncé dans un communiqué de presse tout en rondeurs :

"En parfait accord avec la demande formulée par le maire de Bordeaux, Lime France a décidé de suspendre son service de trottinettes électriques en libre-service dans la métropole de Bordeaux. Soucieux de donner un cadre pérenne à son activité, Lime propose à la mairie d'ouvrir un dialogue pour rendre à nouveau possible l'accès des Bordelais à ce service dans des conditions optimales."

Les trottinettes Lime ont donc disparu de l'application dès ce matin. Celles de son petit concurrent allemand Wind, bien moins nombreuses mais elles aussi utilisables via une application permettant de les géolocaliser et de les débloquer, étaient en revanche toujours actives ce mercredi midi à Bordeaux. Il est peu probable que Lime revienne à très court terme :

"Le développement des trottinettes électriques et des gyropodes est une très bonne nouvelle, mais nous devons leur donner la possibilité de se développer dans un cadre harmonieux", affirmait il y a quelques jours à La Tribune la ministre des Transports Elisabeth Borne. "Les piétons sont ceux qui sont le plus gênés par la multiplication de ces nouveaux modes de déplacement. Nous allons ajuster le Code de la route pour interdire les engins électriques sur les trottoirs. Les acteurs du free floating doivent aussi être sensibilisés, responsabilisés. Nous permettrons aux collectivités de définir des cahiers des charges pour que ces nouvelles mobilités se développent de manière harmonieuse."

Le maire de Bordeaux envisage pour sa part un système de licence qui serait accordé aux opérateurs de free floating.