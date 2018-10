L'Université des entrepreneurs interrogera les limites

"Les ruptures s'accumulent, les interrogations se multiplient... Pourtant le monde n'a jamais été aussi ouvert. Les opportunités sont là, à portée des entrepreneurs. Pourquoi donc s'imposer des limites?" Le ton est donné : la prochaine édition de l'Université des entrepreneurs est "là pour décloisonner les esprits, ouvrir les regards aux champs des possibles". Le programme est articulé autour de conférences au format TEDx, d'un déjeuner de réseautage, d'ateliers Lab Cafés, et d'une masterclas conçue sur le principe "retour sur les bancs de l'école" avec Renaud Lunardo, professeur de marketing à Kedge Business School, qui évoquera la question de la connaissance du consommateur et l'utilisation des logiciels d'analyse de données pour comprendre, prévoir et impacter la décision d'achat. Le Medef Gironde a fait appel à des profils atypiques.

Le navigateur Marc Thiercelin, aussi dirigeant d'entreprise, reviendra par exemple sur ses méthodes pour gérer son stress, anticiper, naviguer en période de gros temps météo ou économique, maîtriser des paramètres qui s'échappent... "Creative disrupter, speaker, connector" : derrière ces anglicismes un peu abscons se cache Naomi Roth, qui présentera son travail autour de la réalité virtuelle et interrogera les limites entre les mondes réels et virtuels. Geoffrey Roux de Bézieux, président national du Medef, assurera la 3e conférence, intitulée "Ce sont les entrepreneurs qui changent le monde". Les Lab Cafés porteront sur "le dépassement de soi", "Ancienne et nouvelle économie, faut-il choisir ?" et "Y a-t-il des limites et faut-il être disruptif à tout prix ?"

La soirée s'achèvera par la Soirée des entrepreneurs, avec plus de 800 participants à l'Arkéa Arena de Floirac.

>> Programme, renseignements et inscription