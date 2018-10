A 30 ans Polypoles ouvre trois nouvelles agences

PME spécialisée dans la location et le négoce de matériels de climatisation, chauffage et déshumidification industrielle, Polypoles, au Haillan (Bordeaux Métropole) étend son maillage national avec l'ouverture de trois nouvelles agences à Marseille, Nancy et Nantes. Polypoles, déjà implantée à Lille, Lyon, Paris et Toulouse, et qui a réalisé un chiffre d'affaires de 5,4 M€ l'an dernier, dont 55 % en location, veut booster son efficacité commerciale et sa force logistique.

Si les capacités de stockage les plus importantes se trouvent au siège social du Haillan, avec un entrepôt de 2.000 m2, chaque nouvelle agence vient renforcer ce potentiel initial. La création des agences de Nancy et Marseille est en cours et il n'est pas possible de savoir encore de quelles surfaces de stockage disposeront ces nouvelles implantations. Le maillage actuel du territoire avec cinq agences permet à Polypoles de disposer de 2.600 m2 d'entrepôts hors de Gironde : en Ile-de-France (1.000 m2), Nantes (500 m2), Lyon et Toulouse (300 m2 chacune) et Lille (200 m2).

+800 % de croissance en 30 ans

"Nous avons ouvert notre première agence à Lille en 2003, avant d'aller à Paris, deux ans plus tard, puis Lyon en 2007. L'année suivante nous avons rénové notre siège avec des bâtiments ultramodernes de 2.000 m2. Et puis nous nous sommes implantés à Toulouse en 2010. Nous venons d'ouvrir Saint-Herblain, dans la banlieue de Nantes, où nous avons recruté un directeur commercial" éclaire Pierre Perrinet, gérant de Polypoles, une société créée par son père en 1988, dont il a fait progresser le chiffre d'affaires de 800 % en 30 ans.

Dans le même temps l'effectif de l'entreprise est passé de 5 personnes (qui sont toujours là) à 25. Polypoles propose divers types de matériels aux professionnels. La PME dispose ainsi de toute une batterie d'appareils de chauffage (appareils mobiles, canons à air chaud, générateurs au fioul, à bois-parasols chauffants à gaz...), de climatiseurs (à eau glacée, à détente directe...), de déshydrateurs et déshumidificateurs (mobiles, industriels...).

"Nous mettons au point des solutions innovantes pour nos clients. Avec par exemple le lancement cet hiver du premier générateur à air chaud en location, qui fonctionne au granulé bois" illustre Pierre Perrinet. Un prestataire de service à l'industrie qui ne manque pas d'imagination et travaille avec de très grandes signatures comme EDF, Dalkia, Dassault ou encore Orano (ex-Areva).