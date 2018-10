La vente des Girondins de Bordeaux repoussée de 15 jours

Pour le dénouement du feuilleton, il faudra encore patienter. Dans un soubresaut digne des meilleurs cliffhangers de séries américaines, la vente du Football Club des Girondins de Bordeaux, qui devrait être signée cet après-midi, a été repoussée au dernier moment de deux semaines. "Ce report de 15 jours est dû à un problème administratif", a annoncé à l'AFP Stéphane Martin, président actuel des Girondins de Bordeaux. Cette tournure cacherait le fait que GAPC, le fonds américain qui porte le rachat du club, n'aurait pas réuni en temps et en heures les fonds nécessaires, indique le journal Sud Ouest.

A priori, il ne s'agit que d'un contretemps et ce report ne menacerait par la conclusion de l'affaire. Mais c'est un nouveau trémolo dans un passage ad lib qui commence à trainer à longueur. Lors du dernier couplet, Joseph DaGrosa, président du fonds d'investissement GACP, avait joué le jeu des questions/réponses lors d'un grand oral devant une cinquantaine d'élus de la métropole. Ces derniers voulaient en savoir plus sur le repreneur pressenti du FCGB et être rassurés quant à ses capacités financières à s'acquitter des 3,8 M€ de loyer annuel auprès de la collectivité, somme actuellement versée par le groupe M6. Dans la foulée, leur vote avait donné le feu vert de la collectivité. Il ne manquait, pour boucler le dernier mouvement de la symphonie, que les fonds au moment de la signature soient bien disponibles. Raté, il y aura donc un bis.

La vente ou la faille ?

Fervent conseiller municipal d'opposition à la mairie de Bordeaux, Matthieu Rouveyre a réagi immédiatement dans un communiqué : "Cet incident n'est peut-être qu'un problème technique mais si jamais il révélait une incapacité pour le repreneur à finaliser la transaction, la Métropole se trouverait dans une situation fort dangereuse. En effet, Alain Juppé n'a pas imaginé le cas où la vente ne se ferait pas et les élus ont voté la mainlevée de la garantie de M6 sans prendre la précaution de l'assortir d'une condition suspensive à la vente. [...] Si la vente n'allait pas jusqu'au bout, M6 resterait bien entendu propriétaire du club mais n'a plus l'obligation de se substituer à lui s'il devenait défaillant dans le paiement des loyers du stade. Par ailleurs, si M6 trouvait un autre repreneur, celui-ci ne serait pas tenu de délivrer une garantie à la Métropole car elle n'est plus nécessaire au vendeur qui vient d'être libérée de la sienne." Curieusement, alors que la vente à un fonds américain a longtemps été décriée, il faudrait mieux désormais que la cession soit finalisée, dans l'intérêt des finances locales...

Pour mémoire, M6 s'apprête à céder le club au fonds d'investissement américain GACP (General American Capital Partner), associé aux géants du private equity que sont King Street Capital Management et Fortress Investment Group. Le flou demeure encore sur la stratégie précise des repreneurs mais une certitude existe, celle que le club va devoir devenir rentable rapidement. Le montage juridique, analysé ici par La Tribune avec l'aide de spécialistes, et la nature-même de King Street et Fortress, fonds spéculatifs, l'imposent. GAPC n'avait pas les moyens financiers de mener seul l'opération, dont le montant global (rachat et refinancement) devrait dépasser les 150 millions d'euros. Le FC Girondins de Bordeaux, en comptant les salariés non footballeurs, les footballeurs et le centre de formation, emploie près de 250 salariés, pour un chiffre d'affaires de 61,4 M€ en 2017.

