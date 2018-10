Cheops Technology annonce des résultats en forte hausse

PDG de Cheops Technology, Nicolas Leroy-Fleuriot avait annoncé avant l'été que le dernier exercice fiscal (du 1er mai 2017 au 30 avril 2018) avait permis à l'entreprise de franchir la barre symbolique des 100 millions d'euros. Les résultats financiers de l'ETI de Canéjan, qui seront communiqués demain vendredi, confirment la bonne santé de l'acteur du cloud. Le chiffre d'affaires du groupe atteint 104 millions d'euros (+6,9 %).

"Cette dynamique bénéficie à l'ensemble des activités du groupe avec, pour vecteur principal, la division Cloud & Managed Services qui enregistre une fois de plus sur cet exercice 2017/2018 une croissance de son activité de près de 20%. Cette tendance devrait continuer de se renforcer au regard des nombreux contrats significatifs conclus ces derniers mois, précise la société. Le renforcement de l'activité cloud computing impacte positivement l'ensemble des autres divisions du groupe."

La division infrastructures est par exemple en progression de 5 %.

Rentabilité et capitaux propres en hausse

Dans le même temps, le résultat d'exploitation annuel de Cheops ressort à 6,208 M€, en hausse de 77,3 % ! Le résultat courant avant impôts suit à 6,499 M€ (+69,6 %) et le résultat net termine à 4,032 M€ (+51,2 %). L'amélioration très nette de la rentabilité se complète d'une structure financière renforcée "avec une trésorerie positive de plus de 21,8 M€ et des capitaux propres désormais dotés de plus de 23,5 M€".

"Même si le périmètre du présent exercice se révèle plus large que celui du précédent exercice du fait de l'absorption de la filiale FPS, il convient de noter que l'amélioration de la rentabilité relève d'une réelle croissance structurelle, indique Cheops Technology. Ainsi, sur la base d'une activité comparée à isopérimètre (intégrant le résultat de F.P.S), le résultat d'exploitation progresse de près de 65,5%. Le résultat net s'apprécie quant à lui de près de 42,5%."

Après l'échec d'une acquisition aux Etats-Unis un peu avant l'été, annulée au dernier moment, Nicolas Leroy-Fleuriot avait expliqué qu'il ne remisait pas au placard sa volonté de croissance externe dans la Silicon Valley, mais qu'il priorisait un rachat moins onéreux mais très stratégique en France. La cible est désormais connue puisque Cheops Technology annonce avoir bouclé fin septembre l'acquisition de la société Euro-SYS France, basée près de Tours. Cet éditeur et distributeur de logiciels de gestion créé en 1984 à Montbazon, expert en environnements IBM, emploie une petite vingtaine de personnes.

Lire aussi : Cheops Technology, stratégie gagnante à l'ombre des géants du cloud

Un positionnement à l'écart des géants du cloud public

Cheops Technology vise principalement les entreprises de taille intermédiaire et les établissements de santé. Elle vient d'ailleurs de signer avec Lafuma et plusieurs mutuelles françaises. Plutôt que l'hyper-industrialisation des offres du cloud public, le groupe girondin défend une stratégie hybride basée "sur le meilleur des trois mondes : une partie des infrastructures chez nos clients, certains types d'applications non critiques dans le cloud public, et les applications critiques et les services managés dans le cloud privé mutualisé qui garantit leur fonctionnement et pour lequel nous déployons une palette de services personnalisés", précise Nicolas Leroy-Fleuriot. A l'abri de la concurrence du cloud public des Amazon, Google et Microsoft grâce à son positionnement orientés services managés, l'ETI girondine a présenté de nouvelles offres cet été. Notamment en direction de la téléphonie, de la visioconférence avec une offre professionnelle et à prix maîtrisé, annoncée plus fiable que les solutions type Skype, ou encore en direction du wifi avec une proposition qui vient en réponse aux besoins en couverture des entreprises. Le 4 octobre, elle inaugurait également l'extension de son siège social de Canéjan, près de Bordeaux, lui permettant d'occuper 5.300 m2 au lieu de 2.000 précédemment, moyennant un investissement de 10 M€. Cheops Technology emploie 450 personnes.

>> Voir le diaporama de l'inauguration