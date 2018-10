La Bordeaux Métropole Arena devient Arkéa Arena

Inaugurée le 24 janvier dernier et forte d'une jauge oscillant entre 2 500 à 11.300 places, la Bordeaux Métropole Arena change de nom pour devenir Arkéa Arena. Un contrat de naming, autrement dit le fait d'accoler une marque au nom d'un équipement, a été signé entre le groupe de bancassurance Arkéa et Senso, filiale commune de plusieurs entités du groupe Lagardère et propriétaire des murs de la nouvelle salle de spectacles située sur la commune de Floirac pour encore 17 ans, au titre du contrat d'exploitation signé avec Bordeaux Métropole. Le montant de ce contrat n'a pas été dévoilé.

"Cette salle multifonctionnelle a accueilli à ce jour plus de 230.000 spectateurs sur 43 évènements publics, dont 15 complets. Sur sa première année d'exploitation, elle comptabilisera plus de 400.000 spectateurs. (...) Ce partenariat constitue une opportunité de visibilité inédite pour les savoir-faire du groupe Arkéa qui renforce ainsi sa présence en Nouvelle-Aquitaine au service de tous ses clients et de l'accomplissement de leurs projets", souligne l'un des leaders français de la bancasurrance (10.000 salariés dont 1.100 dans la région, 4,4 millions de sociétaires et clients, plus de 132 milliards d'euros de total de bilan). Arkéa se compose des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d'une trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels...). Le groupe finistérien cherche actuellement à se séparer du Crédit mutuel et est actif dans la région sous la marque Crédit mutuel du Sud-Ouest. Marque qu'elle abandonnera à terme si le divorce se finalise. Placer le nom Arkéa sur la principale salle de spectacles de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que sur le maillot des rugbymen de l'Union Bordeaux Bègles par ailleurs, a donc du sens pour elle.

"Nous sommes ravis d'annoncer cet accord avec Arkéa, un partenaire solide reconnu nationalement et impliqué dans la vie locale. Ce nouveau partenariat stratégique continue d'asseoir le positionnement de l'Arena, tout en offrant de nouvelles perspectives de développement et de croissance à ce lieu emblématique", renchérit Jérôme Langlet, président de Senso SAS et de Lagardère Live Entertainement, dans le même communiqué.