Girondins de Bordeaux : l’avis positif de la DNCG ne convainc pas tout le monde

La Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) - instance de régulation des clubs de football - vient d'indiquer qu'elle ne s'opposait pas à la vente du Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB) au fonds d'investissement General American Capital Partner (GACP), cofondé et dirigé par Joseph DaGrosa. Selon le quotidien sportif l'Equipe, qui a relayé en exclusivité le message de la DNCG, le régulateur aurait fait observer à Joseph DaGrosa que le modèle économique mis au point par GACP pour reprendre le FCGB s'appuie sur un volume prévisionnel de recettes surdimensionné.

Une fois que les élus de Bordeaux Métropole auront validés le plan, ce qui devrait advenir lors du vote de ce vendredi 28 septembre, GACP devrait avoir les mains libres pour conclure avec le groupe M6 ses négociations sur le rachat du FCGB. L'amendement du futur modèle économique du FCGB (qui dans la réalité a connu d'autres versions) n'est donc pas un obstacle à la transaction.

Quel est le poids des réserves de la DNCG ?

Conseiller municipal opposant à Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, Matthieu Rouveyre (PS), qui a mis en circulation le schéma du montage du rachat du FCGB, ne participera pas au vote de ce vendredi 28 septembre puisqu'il ne siège pas à la Métropole. Il continue toutefois de suivre le dossier de près et a participé à un débat consacré à cette question hier lundi sur la chaîne de télévision locale TV7, face à Nicolas Florian, adjoint (LR) au maire de Bordeaux en charge des finances, qui s'est montré confiant quant à la solidité des garanties apportées par GACP, mais aussi par l'évolution à court terme du marché du football en France, avec des clubs qui vont profiter d'une hausse de la manne des droits télévisuels. Ce qui n'empêche pas Matthieu Rouveyre de camper sur ses positions.

"Concernant la pérennité du club, la DNCG a eu accès à des documents que les élus n'ont pas vus. Ce qu'elle dit est pourtant intéressant, parce qu'elle estime que le business plan de GACP est trop optimiste. C'est intéressant parce que si les recettes ont été surestimées, poursuit-il, où le repreneur va-t-il trouver des recettes supplémentaires pour équilibrer le budget ? A moins qu'il ne faille se demander comment il va diminuer les dépenses du club ?" déroule Matthieu Rouveyre.

Lire aussi : Rachat des Girondins de Bordeaux : le décryptage des spécialistes

Métropole : le principe de la cogestion devrait l'emporter

S'il n'a pas encore les réponses à ces questions, l'élu estime que la portée de la réserve faite par la DNCG est bien plus importante qu'il n'y paraît.

"Dans tous les cas, poursuit-il ainsi, ce réajustement va avoir un impact sur la reprise du club puisque les garanties sont liées au business plan. Et personnellement je ne vois pas comment GACP et ses associés peuvent espérer faire mieux en 5 ans que le groupe M6 en 20 ans, en n'investissant que 80 M€, soit l'équivalent de deux transferts de Malcom (jour brésilien transféré cet été du FCGB au FC Barcelone moyennant 41 M€ - NDLR)" illustre Matthieu Rouveyre.

Quant à l'issue de ce vote métropolitain, elle fait peu de doute pour cet élu bordelais, puisqu'il est convaincu que la règle tacite de la cogestion, inaugurée sous Chaban-Delmas et qui consiste en une gestion consensuelle du pouvoir - historiquement entre RPR et PS -, va faire son œuvre et pousser l'opposition socialiste à voter dans le même sens qu'Alain Juppé.