Nouvelle-Aquitaine : l'Europe de l'Ouest plébiscitée par les entreprises à l'export

Quels sont les marchés jugés stratégiques et privilégiés par les entreprises néo-aquitaines actives à l'export ? Pour apporter des éléments de réponse, l'Observatoire régional des échanges internationaux a sondé au printemps dernier 2.521 entreprises de Nouvelle-Aquitaine ayant une activité, voire une implantation, à l'international (*). L'an dernier, la région a enregistré un excédent commercial net de 2,1 Md€, en repli de 2,6 % par rapport à 2016, se hissant ainsi au 4e rang des régions françaises. Près de 9.400 entreprises de Nouvelle-Aquitaine ont exporté leurs produits et services en 2017, dont près de 60 % vers les pays membres de l'Union européenne.

Sans surprise, ce sont en effet nos voisins directs qui sont les premières cibles des entreprises de la région tant la proximité géographique, culturelle et réglementaire est importante. Ainsi, 89 % des entreprises répondantes indiquent exporter vers au moins un pays européen et six des dix premiers pays cités sont européens (Belgique, Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie et Suisse). Le marché belge est notamment prolifique pour les vins et spiritueux tout comme l'Allemagne qui est aussi un marché porteur pour la filière aéronautique et spatiale tandis que l'Espagne est visée par le secteur bois, papier, carton, emballage, l'environnement, le tourisme, l'automobile et l'agro-alimentaire.

Après l'Europe, la zone Asie-Océanie, où près d'une entreprise régionale sur deux est présente (49 %), se distingue grâce notamment aux marchés chinois et japonais - surtout pour les vins et spiritueux - et sud-coréen et australien tandis que la zone Amériques (44 %) est portée principalement par les exportations vers les Etats-Unis et le Canada, là encore avec de bons débouchés pour les vins et spiritueux. Le Mexique, 1er pays sud-américain du classement, n'arrive qu'en 26e position.

Une entreprise sur trois (36 %) cite au moins un pays africain parmi ses clients à l'export, en particulier au Maghreb (Maroc, Tunisie et Algérie) et en Côte-d'Ivoire qui sont porteurs notamment pour le BTP, l'environnement et la mécanique. Enfin, le Proche-et-Moyen-Orient n'est cité que par 22 % des répondants malgré une montée en puissance des Emirats Arabes Unis depuis 2016.

Pour décrocher des contrats à l'export, seules 14 % des entreprises sondées ont indiqué posséder une ou plusieurs implantations à l'étranger. Un chiffre qui monte à 25 % dans la filière aéronautique et spatiale, 22 % dans le transport, la logistique et la construction navale et 20 % au sein des entreprises de la santé, du cosmétique et du bien-être. En revanche, en nombre d'entreprises implantées à l'étranger, l'agroalimentaire (19 %) et la filière vins et spiritueux (17 %), deux secteurs fortement représentés dans le tissu économique régional, arrivent nettement en tête.

Près de la moitié des entrepreneurs répondants disposent d'un établissement en Europe, 32 % dans la zone Amériques et 30 % dans la zone Asie-Océanie. Les Etats-Unis (23 %), la Chine (22 %) et l'Espagne (17 %) sont les pays privilégiés.

Quels marchés demain ?

En valeur des exportations (*), le podium est constitué des Etats-Unis, qui à eux seuls représentent 14 % du montant de l'export régional, principalement grâce à la construction aéronautique et spatiale, de l'Espagne (13 %) et de l'Allemagne (11 %). La Belgique ne figure qu'en 7e position avec 4 % du total. L'agriculture et les produits alimentaires (37 % des exportations régionales), la chimie (10 %) et la construction aéronautique et spatiale (9 %) sont les trois filières dont la valeur des exportations est la plus importante.

Enfin, en ce qui concerne la prospection et les marchés visés dans l'année qui vient, la focale géographique s'élargit un peu mais les pays européens restent très présents. Les Etats-Unis (27 %), l'Allemagne (21 %) et la Chine (20 %) sont les trois cibles le plus souvent citées par les entrepreneurs néo-aquitains interrogés. Mais six des dix pays jugés prioritaires sont européens (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Belgique, Suède). D'éventuelles futures implantations à l'étranger sont envisagées dans des proportions comparables entre les Amériques (37 %), l'Asie-Océanie (35 %) et l'Europe (31 %). Le marché nord-américain (Etats-Unis, 25 % et Canada, 7 %) et chinois (25 %) sont jugés les plus stratégiques pour s'implanter.

(*) Méthodologie : Enquête réalisée par l'Observatoire régional des échanges internationaux et un cabinet d'études par téléphone du 19 avril au 18 mai 2018 auprès de 5.200 dirigeants d'entreprises de Nouvelle-Aquitaine identifiées comme "potentiellement exportatrices". 2.521 entreprises ont répondu à l'enquête.

(*) Chiffres des Douanes, retraités par l'Observatoire régional des échanges internationaux.