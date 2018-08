Acteon de retour dans le giron français

Dentressangle vise donc à acquérir une participation majoritaire (sans donner de chiffre) dans le groupe girondin Acteon. La holding familiale d'investissement française, qui a investi près d'un milliard d'euros dans diverses opérations ces 5 dernières années, a débuté des négociations exclusives avec Bridgepoint Development Capital. Le fonds américain Bridgepoint avait fait son entrée au capital d'Acteon en 2014.

Acteon a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 162 M€, en hausse de 10 % sur un an. L'ETI, qui emploie 850 salariés, a articulé son développement autour de deux points forts, la chirurgie par ultrasons de puissance (piézochirurgie) et l'imagerie médicale numérisée. Elle revendique d'ailleurs la place de leader mondiale dans les caméras intra-orales. Disposant de 5 sites industriels en Europe, Acteon réalise plus de 85 % de son chiffre d'affaires à l'export, principalement en Europe (42 % de l'activité globale), en Amérique du Nord (25 %) et en Asie (21 %). En avril dernier, le groupe annonçait deux acquisitions, la reprise du fabricant d'instruments dentaires Prodont-Holliger dans le Puy-de-Dôme et celle de la société brésilienne Micro-Imagem spécialisée en radiologie.

Née en 1991 de la fusion de deux anciennes entités du groupe Sanofi (Satelec et Pierre Rolland), Acteon a systématiquement connu des années de croissance jusqu'à une stagnation de son activité entre 2012 et 2015, notamment liée à son changement d'échelle, de PME à entreprise de taille intermédiaire. L'entrée au capital de Bridgepoint en 2014 avait justement pour but de faire redémarrer la croissance du groupe, couplée avec l'arrivée d'une nouvelle directrice générale, Marie-Laure Pochon. La réorganisation totale du groupe, couplé à un plan de sauvegarde de l'emploi, s'était achevée en 2016, année où une recapitalisation avait également été bouclée.

Lire aussi : Santé : le groupe bordelais Acteon a, de nouveau, les dents longues

Plus de R&D, encore plus d'international et de croissance externe

Dentressangle, qui a repéré chez le groupe de Mérignac "une forte progression de son chiffre d'affaires ces 3 dernières années, passant de 119M€ en 2014 à 162 M€ en 2017", explique dans un communiqué dévoilant l'opération vouloir "mettre au service d'Acteon sa culture entrepreneuriale pour renforcer son positionnement comme partenaire incontournable des chirurgiens-dentistes dans le monde. L'ambition de Dentressangle est d'accélérer le développement d'Acteon, grâce à un effort accru en R&D, une extension de son empreinte géographique mondiale et la mise en œuvre d'une stratégie de croissance externe."

"Acteon s'intègre parfaitement dans la stratégie d'investissement de Dentressangle : une société très internationale, avec des positions solides sur le marché porteur des soins dentaires, une très forte réputation et un profil de croissance élevée. Nous sommes heureux d'accompagner Marie-Laure Pochon et ses équipes", précise Thierry Coloigner, managing partner de Dentressangle Mid & Large Cap.

La directrice générale d'Acteon complète :