Le futur musée de la Mer et l'Hermione signent un partenariat culturel

Malgré ses récents déboires autour de l'annulation de l'exposition Monet, le musée de la Mer et de la Marine devrait bien ouvrir ses portes à Bordeaux au printemps 2019. Sans attendre l'ouverture officielle, Norbert Fradin a noué des liens avec la frégate l'Hermione, qui était de passage à Bordeaux du 8 au 14 juin, dans le cadre de Bordeaux Fête le vin. Le promoteur bordelais et charentais a ainsi signé un partenariat avec Olivier Pagezy, le président de l'association Hermione Lafayette, afin de développer leurs fréquentations touristiques respectives.

Concrètement, ce rapprochement se traduira par une billetterie commune entre le musée de la Mer, à Bordeaux, et l'Arsenal de Rochefort, le port d'attache de l'Hermione : un billet jumelé pour l'un des deux sites permettra d'accéder à l'autre. S'y ajouteront des échanges d'objets du patrimoine maritime entre le musée et la frégate. Enfin, un programme de refit (rénovation) de navires est formalisé entre Norbert Fradin, qui fournit les bateaux, et l'Arsenal de Rochefort et Aérocampus qui amèneront leur savoir-faire. "Cupidon fou", navire construit en 1928 à Lormont, et "America 2" du skipper Marc Pajot seront ainsi rénovés dans la forme de radoub de Rochefort.

L'Hermione a quitté Bordeaux pour Rochefort le 14 juin (Crédits : PC / La Tribune).

"Norbert Fradin est connu pour ses projets un peu fous qui correspondent bien à l'aventure et à la vision de l'Hermione. C'est un chance de pouvoir travailler avec lui parce que nous partageons un ADN commun de sensibilisation du grand public au patrimoine maritime", a salué Olivier Pagezy. De son côté, Norbert Fradin a souligné "l'ambiance entre Charentais et Bordelais" et "l'importance de mettre en valeur l'histoire maritime de la Nouvelle-Aquitaine en renforçant les liens entre Bordeaux et les autres villes de la région". "Ce qui importe c'est la propagation de la culture et on plus on est nombreux à se mobiliser, mieux c'est", a-t-il ajouté, avant de revenir brièvement sur les suites de l'annulation de l'exposition Monet :